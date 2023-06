Se il tuo cane non mangia, c’è un trucco che pochi conoscono

Se il cane non mangia bisogna agire subito e per farlo c’è un piccolo trucco che in pochi conoscono ma molto efficace, ecco qual è.

Un cane in casa può rendere i nostri momenti piacevoli, ma a volte potrebbe farci vivere dei momenti un po’ agitati. I cani sono un po’ capricciosi, ad esempio, e potrebbero impuntarsi e intestardirsi su alcune cose.

Ad esempio, potrebbero voler uscire e abbaiare tanto, potrebbero non voler mangiare quello che abbiamo messo nella ciotola. Cosa fare se il cane non mangia? Non tutti sanno che quando è questione di capricci, c’è un trucco infallibile che riesce a convincere il cane a mangiare immediatamente.

Vediamo di che cosa si tratta in modo da non dover più pregare il cane a mangiare anche quello che non gli piace. L’alimentazione è importante e ogni cane ha bisogno della propria dieta bilanciata.

Il cane non mangia: prova con questo trucco infallibile

Un cane mangerebbe sempre e comunque e lo dimostrano gli occhietti dolci che fa quando siamo seduti a tavola.

Spesso, vuole a tutti i costi quello che mangiamo noi e lo fa per curiosità, perché i cani sono anche golosi e ingordi. Poi, se mettiamo il suo cibo nella ciotola, lo annusa e se ne va. Questo accade perché a volte anche i cani si stancano di mangiare la stessa cosa e vorrebbero sentire sapori diversi.

Un piccolo trucchetto che funziona sempre è approfittare del suo lato geloso. Prendiamo un peluche e mettiamolo sulla sua ciotola del cibo quando è piena come se stesse mangiando. Appena il cane si accorgerà di questa presenza, vedrete che correrà immediatamente a svuotare la ciotola.

È una cosa più forte di lui. Questo succede anche se la sua ciotola è piena e, magari, arriva il gatto che tenete in garage o fuori. Appena il cane lo vedrà, correrà a mangiare tutto e di fretta. Il cane è fatto così, è molto geloso e non vuole che le sue cose diventino di altri.

Altri trucchetti utili

Se non vogliamo “prendere in giro” il nostro amico a quattro zampe, ci sono altri modi per farlo mangiare.

Il migliore stratagemma è quello di insaporire le crocchette che date sempre al vostro cane con del brodo di pollo o di pesce. Ha un sapore al quale i cani non sanno resistere.

Anche aggiungere olio di salmone potrebbe essere una scelta vincente. La maggior parte dei cani, poi, apprezza molto il cibo fatto in casa. Quindi, un piatto di riso e verdure o pezzetti di carne bianca e magra sono alimenti che non farà mai fatica a mangiare.

Se il cane, nonostante tutte queste attenzioni, dovesse dimostrare di non voler mangiare, allora è probabile che sia presente un problema di salute per il quale è necessario l’intervento del veterinario.