Se il tuo cane fa questo per te, sta cercando di dirti qualcosa

I nostri amici pelosi comunicano con noi in molti modi. Se il tuo cane fa questo per te, fai attenzione perché sta cercando di dirti qualcosa.

I cani sono animali molto intelligenti e ogni comportamento o gesto che presentano, anche se può sembrare difficile per noi interpretarlo, ha sempre un significato.

Per questo motivo bisogna fare attenzione a ciò che fa la nostra palla di pelo, in quanto cerca di comunicarci sempre qualcosa. Nel seguente articolo ti spiegheremo cosa vuole dire il cane se fa questo per te.

Se il cane fa questo per te vuole dirti qualcosa

Chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe può facilmente notare diversi comportamenti strani che quest’ultimo può avere nel corso della convivenza.

Tuttavia, come abbiamo sempre ribadito, i cani comunicano con l’essere umano proprio attraverso i gesti e i comportamenti ed è compito dell’uomo saperli interpretare.

Uno dei comportamenti che possiamo notare nella nostra palla di pelo è quest’ultima che ci porta del cibo, lasciandola ai nostri piedi, proprio come se fosse un regalo per noi. Ma perché lo fa?

Secondo gli esperti i cani presentano tale comportamento semplicemente perché seguono il loro istinto naturale. Tuttavia i motivi principali per cui Fido porta il cibo al suo umano sono due: fiducia e nascondere le cose.

SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER

Infatti se il cane ci porta il cibo, significa che ha fiducia in noi, preferisce darlo a noi perché sa che non lo mangeremo e che al suo ritorno lo ritroverà.

Inoltre chi convive con un amico peloso conosce sicuramente l’abitudine di quest’ultimo di nascondere le cose, come l’osso o i giochi. Proprio per questo Fido potrebbe portare il cibo a noi per nasconderlo e conservarlo per dopo.

Come capire se il cane è felice: i segnali per capire come sta Fido 🐾

Il cane mi porta il cibo: come evitarlo

Sebbene portarci il cibo sia un gesto di affetto, fiducia e amore nei nostri confronti, sarebbe opportuno che Fido eviti tale comportamento per non rimanere il cibo in giro per casa, soprattutto se si tratta di cibo umido.

Per evitare ciò sarebbe opportuno innanzitutto che il cane mangi in un posto separato da dove ci troviamo noi, in modo tale che Fido non sarà invogliato a portarci il cibo.

Potrebbe essere utile anche sostituire, sempre sotto consiglio del proprio veterinario, il cibo umido con quello secco. Inoltre per evitare che la nostra palla di pelo possa essere tentata di nascondere del cibo, sarebbe opportuno fargli fare molta attività, in modo tale da arrivare all’ora del pasto affamato. In questo modo eviterà di dover nascondere il cibo per dopo.

Il cane nasconde il cibo: ecco perché e come comportarsi quando lo fa

Infine potrebbe essere utile confrontarsi con il veterinario per regolarizzare la quantità di cibo giornaliera da dare al proprio amico peloso, per evitare che sia molto per Fido, e di conseguenza evitare che lo vada a nascondere.