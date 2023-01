Se il tuo cane fa così, probabilmente sta sognando: non fargli questo

Sai come puoi sapere se il tuo amico a quattro zampe sogna? Se il cane fa così sta sognando, attenzione a non svegliarlo.

Ci siamo spesso domandati se i nostri amici a quattro zampe potessero sognare e soprattutto cosa potessero sognare. Sebbene grazie ai vari studi abbiamo scoperto che i nostri amici pelosi, proprio come noi esseri umani possono sognare, difficilmente possiamo sapere con precisione ciò che stanno sognando.

Tuttavia, ci sono alcuni comportamenti che può presentare Fido mentre dorme che può farci capire che sta sognando. Nel seguente articolo vedremo che se il cane compie questi gesti sta sognando.

Se il cane fa così sta sognando: ecco cosa devi osservare

Proprio come noi esseri umani, anche i nostri amici a quattro zampe presentano due fasi del sonno: fase LEM e fase REM. In quest’ultima fase il nostro amico peloso ha il corpo rilassato e la mente attiva, ed è proprio nella fase REM che il nostro amico a quattro zampe sogna.

Dato che non è consigliato svegliare un cane quando dorme, soprattutto quando sta sognando, è importante sapere come capire quando Fido sta sognando.

Innanzitutto per capire se il cane sta sognando, bisogna osservare i suoi occhi. Questi ultimi durante il sonno possono essere sia completamente chiusi che parzialmente chiusi.

Tuttavia il punto principale da osservare per comprendere se sta sognando è il movimento del bulbo oculare sotto le palpebre, ciò perché i nostri amici pelosi vedono le immagini del sogno come se fossero vere.

Oltre al movimento degli occhi, è importante osservare anche la presenza di eventuali movimenti del corpo di Fido quando sogna. Nello specifico il cane potrebbe muovere le zampe mentre dorme, soprattutto se sta sognando di correre o scavare. Il nostro amico a quattro zampe potrebbe presentare un movimento lento ma anche veloce che poi rallenta.

La qualità del sonno del cane dipende dal suo umano: lo studio

Infine anche i vocalizzi che il cane presenta mentre dorme può essere una dimostrazione che Fido stia sognando. Infatti il cane potrebbe lamentarsi, abbaiare o piangere a seconda del sogno che sta facendo. Tuttavia tali vocalizzi sono poco frequenti e brevi.

Il cane sta sognando: cosa non fare

Una volta aver capito quali sono i segnali che ci indicano che la nostra palla di pelo sta sognando, è molto importante sapere come comportarsi.

Innanzitutto non è consigliato svegliare il proprio cane quando dorme e sta sognando, in quanto il sogno permette al cervello di Fido di riorganizzare e processare le attività che ha vissuto durante la giornata. Svegliarlo porterebbe l’interruzione di tale processo.

Benefici del sonno nel cane: fasi e regole del benessere per fido

Inoltre quando il cane sogna non bisogna nemmeno toccarlo, in quanto non conoscendo ciò che Fido sta sognando, toccandolo potremmo avere una reazione del cane aggressiva nei nostri confronti.