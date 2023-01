Se il tuo cane è troppo socievole, dovresti preoccuparti per questo rischio

Quale rischio corre un cane troppo socievole? Secondo uno studio potrebbero esserci dei lati negativi che ignoriamo.

Possibile che un pregio possa essere ‘letto’ come un difetto o addirittura mettere a rischio la sua vita? D’altra parte a chi non piacerebbe ricevere coccole e attenzioni dal proprio amico a quattro zampe? Eppure uno studio pare aver dimostrato che un cane troppo socievole corre un rischio ben preciso: ecco quali sono i risultati e perché a volte sarebbe meglio che Fido restasse ‘sulle sue’.

Le razze di cani più socievoli: quali sono

Vuoi un amico a quattro zampe che ti dimostri sempre la sua gioia nel vederti e stare insieme? Vi sono alcune razze più socievoli ed empatiche in natura, che di sicuro faranno al caso tuo: alcune le avremmo già immaginate mentre altre saranno una vera e propria sorpresa.

Una di esse è sicuramente il Labrador Retriever, ideale per grandi e bambini, affidabili e adattabili a contesti, situazioni ma soprattutto a tutti gli altri componenti della famiglia. Avvezzo a fare amicizia con tutti è anche il Siberian Husky, così come il Beagle adatto a grandi e piccini e divenuto famoso proprio per questo (oltre che per la sua bellezza).

Seguono nell’elenco dei cani più amichevoli lo StaffordShire Terrier, lo Springer Spaniel e il Carlino. Potrà sembrare incredibile ma sono molto socievoli e affidabili anche il Bulldogs e perfino il Pitbull, nonostante la sua fama (spesso ingiusta). E per finire: chi non vorrebbe fare amicizia col Barboncino? Lui ne sarà sicuramente felice!

Cane troppo socievole: lo studio ungherese che ha scoperto il rischio

Forse non avremmo mai pensato che un cane empatico, capace di dare e ricevere amore e affetto senza alcuna riserva, potesse avere un problema: a quanto pare uno studio però è arrivato a risultati completamente diversi da questa teoria.

L’esperimento è partito dall’Università dell’Ungheria Eötvös Loránd e guidato dall’etologo Péter Pongrácz e dalla biologa Kata Vékony si è soffermato sulle caratteristiche dei cani che nella scala gerarchica con i loro simili occupano una posizione alta di dominanza e i risultati sono stati davvero sorprendenti.

Pare infatti che, a confronto con cani con carattere più introverso e riservato, quelli socievoli hanno meno possibilità di occupare posti alti nella scala gerarchica di dominanza. E nelle risposte del questionario sottoposto all’attenzione di ben 615 proprietari, pare che la dominanza sia anche un fattore legato all’età anagrafica del soggetto cane.

Cane troppo socievole: che rischio corre?

La risposta è ‘No’: un cane socievole non è quasi mai uno che ha superato una certa età. I cani più maturi infatti ottengono posizioni più alte nella scala gerarchica coi loro simili e occupano posizioni di dominanza, e non hanno quasi mai un carattere socievole ed espansivo, tutt’altro.

Insomma i cani socievoli e affettuosi nelle loro famiglie di origine non occupavano alcun posto di dominanza sociale, ma al di là del primato, nella natura dove la lotta per la sopravvivenza è quotidiana, questo potrebbe essere un problema. Infatti la dominanza serve anche per ottenere le risorse (limitate e difficili da conquistare) ma anche avere il rispetto degli altri, che seguiranno il leader in determinate situazioni di pericolo.

Nonostante i numerosi studi effettuati, non vi sono risposte chiare su come si raggiungano determinati posti nella gerarchia sociale, ma di sicuro i tratti caratteriali occupano un posto molto importante nella scelta del cane dominante.