Il primo assioma è che se sei un lombardo sei uno che produce, se invece sei un laziale, per di più ministeriale, sei un nullafacente. Ne discende un secondo assioma: il lombardo ha un maggior valore e quindi deve essere protetto subito col vaccino anti-Covid, il laziale (e non osiamo pensare quelli che vivono più a Sud) invece può aspettare e magari ammalarsi pure.

Ma il passaggio successivo non possono che essere le leggi razziali. E forse qualcuno dovrebbe farlo notare all’eurodeputato leghista Angelo Ciocca, il quale come se niente fosse ha sostenuto che «vale di più un lavoratore, un magazziniere, un commesso, un imprenditore lombardo rispetto a un ministeriale romano. È un dato di fatto. Se si ammala un lombardo, economicamente, vale di più rispetto a un laziale». Affermazioni agghiaccianti per protestare contro i criteri di distribuzione in base alla popolazione delle prime dosi di vaccino. Ciocca è convinto che la Lombardia ne avrà in proporzione meno del Lazio, anche se la prima regione riceverà inizialmente 305 mila dosi, la seconda 179 mila.

Ciocca, va detto, è un campione delle provocazioni. A ottobre sostenne che Spagna e Francia avevano più contagi perché sono popoli più sporchi, «non hanno il bidet». Nel 2018 salì agli onori delle cronache dopo aver strofinato la sua scarpa sui fogli del discorso con cui l’allora commissario europeo Moscovici annunciava la bocciatura della manovra italiana. Ma in genere è un alfiere del padanismo, rimasto all’antico slogan “Roma ladrona” della Lega bossiana.

Evidentemente non si è accorto che il suo attuale leader, Matteo Salvini, ha archiviato da tempo la secessione della Padania, trasformando la Lega in un partito nazionale. E ha tentato ripetutamente di conquistare regioni e città del centro-sud. Ma per essere credibile forse sarebbe meglio se Salvini allontanasse personaggi tipo Ciocca.

