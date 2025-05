Se il gatto mangia una lucertola, non perderlo di vista: potrebbe correre dei rischi.

I gatti, pur essendo animali domestici, conservano un forte istinto predatorio e spesso catturano diverse prede, tra cui le lucertole. Sebbene mangiare una lucertola di solito non comporti rischi, ci sono eccezioni da tenere a mente. Il gatto può rincorrere lucertole per il loro movimento rapido, trovandole stimolanti. Tuttavia, è importante osservare il micio, poiché il consumo di questi rettili potrebbe portare a problemi di salute.

Un recente studio ha rivelato che i gatti catturano una vasta gamma di specie, con gli uccelli come preda preferita (47%), seguiti da mammiferi, rettili, insetti e anfibi. La caccia è fondamentale per il benessere e la salute del gatto, contribuendo a mantenerlo attivo e curioso.

In generale, le lucertole non sono tossiche per i gatti, ma ci sono potenziali rischi legati ai parassiti. Se un gatto ingerisce una lucertola infetta, potrebbe sviluppare parassiti interni, manifestando sintomi come diarrea, apatia, inappetenza, e perdita di peso. Anche se anomalie come ostruzioni intestinali possono verificarsi, sono casi rari.

È cruciale monitorare il comportamento del gatto dopo aver mangiato una lucertola e contattare un veterinario se si notano segni di malessere. Comprendere questi rischi non è solo utile, ma fondamentale per garantire la salute e il benessere del proprio animale domestico.

