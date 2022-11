Se il gatto ha problemi a usare la lettiera non sottovalutarli: controlla questo

Il gatto ha problemi ad usare la lettiera? Forse dovresti fare attenzione a non sottovalutare la situazione, Micio ti sta comunicando qualcosa.

I felini sono animali che tengono molto alla loro pulizia e a quella del loro ambiente. Infatti possiamo notare i nostri amici a quattro zampe trascorrere la maggior parte del tempo a leccarsi per lavarsi, ma possiamo notarli anche coprire i propri bisogni nella lettiera.

Tuttavia può capitare, nel corso della vita del nostro felino, che quest’ultimo non utilizzi la lettiera, i motivi possono essere molti da quelli gravi a quelli meno gravi. Vediamo nel seguente articolo perché il gatto ha problemi ad usare la lettiera.

Il gatto ha problemi ad usare la lettiera: non sottovalutare la situazione

I gatti sin da piccoli imparano diversi comportamenti, tra cui come utilizzare la lettiera. Ciò è dovuto al fatto che i felini amano la pulizia e difficilmente fanno i loro bisogni per casa.

Tuttavia può capitare nel corso della convivenza con il Micio che quest’ultimo possa da un momento all’altro avere problemi con la lettiera.

Il principale segnale che ci fa capire che il nostro amico a quattro zampe ha problemi con la sua lettiera è proprio trovare i suoi bisogni al di fuori di quest’ultima.

I motivi per cui il gatto presenta tale comportamento sono tanti, alcuni di essi sono gravi, mentre altri meno gravi. Vediamoli qui di seguito.

Problemi gravi

Molto spesso quando il gatto fa i propri bisogni fuori dalla lettiera, tendiamo a pensare che voglia farci un dispetto, sottovalutando la situazione.

Tuttavia non è affatto così. Quando un felino si comporta in un determinato modo c’è sempre un significato dietro al suo comportamento. In questo caso il nostro amico a quattro zampe potrebbe presentare seri problemi, i quali porterebbero ad una visita veterinaria urgente. Infatti il gatto potrebbe soffrire di:

Problemi meno gravi (da non sottovalutare)

Sebbene un gatto che fa i proprio i bisogni al di fuori della lettiera possa avere dei problemi di tipo medico, non sempre è così. A volte il nostro amico peloso potrebbe avere un problema proprio con la lettiera.

Infatti il Micio potrebbe non apprezzare il tipo di lettiera o la sabbia al suo interno, o ancora potrebbe trovare la lettiera sporca. Altri problemi che possono portare il nostro amico a quattro zampe a urinare e defecare al di fuori della lettiera, possono essere la posizione sbagliata di quest’ultima o l’arrivo di un nuovo cucciolo.

In quest’ultimo caso prevale nel nostro felino l’istinto territoriale, infatti il Micio facendo i bisogni in giro per casa marca il suo territorio. Nel caso in cui accada il contrario, ossia che il nostro amico a quattro zampe si nasconda nella lettera, sarebbe opportuno comprenderne il perché.

Se il Micio è stato adottato da poco, potrebbe trovare la lettiera un ottimo posto dove stare al sicuro e quindi passare del tempo lì. Tuttavia se il gatto continua a nascondersi o anche a dormire nella lettiera è necessario contattare il veterinario.

Nel caso in cui invece il nostro amico a quattro zampe si nasconde nella lettiera in quanto è sprovvisto di altri luoghi dove nascondersi, potrebbe essere utile offrire al Micio posti dove nascondersi, come una semplice scatola.