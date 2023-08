Dovresti provare questo efficace rimedio naturale per impedire al gatto di fare pipì sulle tue piante in casa o in giardino.

Avere dei gatti in casa è meraviglioso sotto tanti punti di vista. Pensiamo a quando si accoccolano vicino a noi, quando ci riscaldano d’inverno, quando ci accompagnano in alcune attività quotidiane o ci cercano come se fossimo le uniche persone che preferisce.

Però, non si può negare che ci siano anche degli inconvenienti a vivere con i gatti. Uno di questi è se il gatto fa pipì sulle piante. Questo è un bel problema perché l’odore della loro pipì è molto forte ed è difficile conviverci. Se poi loro la fanno dove non dovrebbero diventa insostenibile.

Qui di seguito vedremo perché a volte un gatto può comportarsi in questo modo e come fare per impedirgli di continuare ad avere un atteggiamento così fastidioso per noi.

Se il gatto fa pipì sulle tue piante, prova questo rimedio naturale efficace

Innanzitutto, proviamo a capire come mai il gatto decide o non può trattenersi di fare pipì sulle piante che vede in casa o in giardino. Sappiamo molto bene di lui due cose: che è molto territoriale e che è sensibili agli odori.

Partendo da queste due informazioni, possiamo comprendere perfettamente che il gatto sente molto più forte gli odori che emanano fiori e piante e alcuni di queste potrebbero attrarlo. Alcuni potrebbero farlo stare alla larga perché non di suo gradimento, tuttavia, il gioco degli odori è coinvolge anche la questione territoriale.

Infatti, se è presente un odore molto forte il gatto sentirà una sorta di invasione nella sua zona e, di conseguenza, avrà il forte impulso a coprire quell’odore con il suo. Dunque, ecco che può strusciarsi sugli oggetti o può fare la pipì. La sua pipì per marcare il territorio è diversa da quella fatta per necessità: ha un odore più pungente ed esce a spruzzo.

Lui non sa che non c’è bisogno di farlo perché non c’è nessuno, è un comportamento istintivo che fa parte della sua natura. Saputo questo, però, si possono adottare degli accorgimenti per evitarlo.

Il rimedio naturale più efficace

Così come lui a volte ci inganna, anche noi possiamo ingannare il nostro gatto e usare degli stratagemmi per evitare alcuni suoi comportamenti che ci infastidiscono proprio come quello appena descritto.

Per evitare che faccia pipì sulle piante, ad esempio, ecco che possiamo usare l’aceto bianco. Si tratta di un rimedio completamente naturale e molto efficace. Questa sostanza ha un odore molto forte, se lo annusiamo troppo da vicino può infastidire anche noi, ed è proprio per questo odore pungente che è un ottime repellente per gatti.

I felini non lo sopportano proprio, quindi, è assicurato che se lo sentono stanno alla larga. Si può usare in diversi modi: di può diluire con acqua in parti uguali, mettere la miscela in un flacone e spruzzare attorno alla pianta più volte al giorno, oppure immergere dei batuffoli di cotone e disseminarli attorno alla pianta.

Mettere poco aceto nell’acqua che si usa per innaffiare, inoltre, ha dei benefici utilissimi e preziosi per le piante in quanto l’acqua diventerà antibatterica grazie alle proprietà dell’aceto.