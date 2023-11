Se il gatto atterra sempre in piedi c’è un motivo particolare! Non lo avresti mai immaginato

Svelato il motivo per cui i gatti atterrano sempre in piedi, esiste dietro un formidabile adattamento evolutivo

I gatti hanno da sempre affascinato l’uomo ed in alcune culture sono diventati addirittura simbolo di sacralità. Al giorno d’oggi non è cambiato poi così tanto, visto che all’interno dei nostri appartamenti è spesso proprio il micio di casa a comandare su tutti imponendo ritmi e regole alle quali i padroni sottostanno senza battere ciglio. La natura misteriosa e intrigante di questi animali è il motivo che li ha portati a colonizzare tutto il globo, trasportati dall’uomo via mare da secoli e secoli, ma su di loro sono ancora tante le curiosità da scoprire e per la quale la scienza continua ad investigare.

Una delle cose più caratteristiche di questa specie è l’attitudine dei gatti di cadere sempre in piedi, un meccanismo naturale che questi animali hanno insito in loro fin da appena nati, e che ha origini davvero lontane. C’è moltissima evoluzione dietro l’atto di cadere sempre sulla proprie zampe, una capacità straordinaria che è stata sviluppata per un motivo preciso.

Il segreto dell’auto raddrizzamento dei felini è stato svelato, c’è una storia pazzesca dietro questa evoluzione

I gatti sono animali unici sia nella loro anatomia che nella loro capacità sensoriale ed il “superpotere” di cadere sempre sulle zampe è derivato proprio da una combinazioni di questi fattori. Il sistema vestibolare situato nell’orecchio interno dei gatti, è infatti estremamente sviluppato ed in grado di conferire a questi animali un equilibrio acutissimo.

Questo sistema è essenziale per determinare la propria posizione ma anche il movimento del proprio corpo durante una rocambolesca caduta, situazione molto usuale durante la caccia. Questa caratteristica è unita a quella di una colonna vertebrale estremamente flessibile, che vanta più vertebre di quella umana ed è in grado di ruotare con agilità regolando la posizione delle gambe in maniera velocissima durante una caduta.

Quando un gatto cade innesca una serie di meccanismi, non solo si raddrizza ma è in grado anche di aumentare la superficie del suo corpo, assumendo una posizione che agisce come una sorta di paracadute che riduce la velocità di caduta, questo fattore concede al gatto ulteriore tempo per orientarsi e prepararsi al meglio all’impatto con il terreno.

Per i cugini selvatici del nostro gatto di casa questo potere è indispensabile visto che molte delle prede cacciate possono trovarsi in alto e, per agguantarle, una caduta è da mettere sempre in conto. Nonostante l’evoluzione abbia dato questo potere, però, c’è sempre un limite al suo utilizzo, motivo per cui i nostri amici di casa dovrebbero essere tenuti al sicuro da rovinose cadute.

Seppur non è raro sentire di casi di gatti caduti da piani altissimi e che hanno comunque avuto salva la vita, i traumi da caduta sono sempre dietro l’angolo e rappresentano una delle insidie più comuni per i gatti da appartamento. Le cadute possono causare lesioni gravi agli arti o alla colonna vertebrale ed avere conseguenze mortale. In caso abitiate in alto, dunque, proteggere balconi e finestre è doveroso e per farlo esistono diversi mezzi utili ed economici come le reti di sicurezza specifiche.

Come ogni super potere, è sempre meglio non essere costretti a metterlo alla prova, questa abilità del nostro gatto di cadere in piedi va considerata un dono della natura, figlio di millenni di straordinaria evoluzione ed una delle abilità fondamentali che hanno reso possibile la colonizzazione mondiale di questi felini, derivata però anche dalla grossa attrazione che questi animali sono sempre stati in grado di generare nei confronti dell’uomo.