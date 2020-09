Torna la mia amatissima (e imitatissima, male) rubrica ‘se l’avessero fatto altre conduttrici‘. Ieri sera al GF Vip Gabriel Garko ha fatto coming out, ma cosa sarebbe successo se al posto di Signorini ci fossero state altre conduttrici?

Mara Venier.

“Amore della zia vieni qui facciamoci un selfie prima di iniziare che così lo pubblico subito su Instangran. Ma quanto sei bello?! Tesoro sai quanto bene ti voglio e quanto siamo amici, ci conosciamo da quando facevo la stracciarola a Roma, adesso però so che vuoi leggere una lettera. Mica sarà una roba lunga bello della zia vero?

Amore ma quindi diciamolo chiaro, sei gay, bravo, e ci voleva così tanto. Dai che siamo nel 2020 non cambia nulla. Amore mio ma adesso ce lo vuoi dire di chi è quella fede? Ok, lo dirai a me se non lo vuoi dire adesso.Ti aspetto la prossima settimana che ti faccio una bella carbonara e poi ci facciamo una partita a burraco”.



Ilary Blasi.

“Ciao Gabriele, mi raccomando nun t’avvicinà ad Alda che sennò qua ce chiudono baracca e burattini. ‘Nzomma è scoppiato un bel casino è?! Senti n’po’ che è sta storia di Ares?

Cosa? La diffida che? Ok, sentite tirate fuori sta lettera dove dice che je piace…che fa outing e famola finita che s’è fatta na certa.

Gabriele, mi senti? Se, vabbè ciao manco me sente. Ok lo dico io, è gay e ce stavano a pijà tutti per il…

Ma almeno se po sapè come mai non l’hai detto prima? Ah, nemmeno questo posso chiedere che partono le querele? Allora ascoltatemi, lo show quando inizia e quando finisce lo decido io e t’ho detto tutto”.

Barbara d’Urso.

“Prima di tutto vi volevo ringraziare di cuore per gli ascolti di lunedì, eravate in tantissimi a bere il caffeuccio con me. Abbiamo fatto il 23% con punte del 98% eravamo milioni di milioni e la curva nera era lassù nel cielo.

Stasera esclusive choc al Grande Fratello, tra poco entreranno Matteo Salvini e Giorgia Meloni per un confronto choc con Loredana Favoloso e Angela da Mondello. Ma non è finita qui, perché chiuderemo nel tugurio Antonella Mosetti con Maria Monsè e Giovanni, il 95enne a cui abbiamo fatto la dentiera e sistemato casa. Ma detto questo passiamo ad un argomento che mi sta molto a cuore, perché come sapete io da 30 anni combatto contro l’omofobia e sono super, iper, extra rainbow. Bene, adesso sta per entrare un mio grande amico – ci siamo sentiti tutta la settimana ed era emozionatissimo – che farà una confessione molto importante. Ciao Gabriel, benvenuto, noi ci siamo sentiti fino a 5 minuti fa ed eri teso. L’ho già detto che ci siamo messaggiati vero? Ok, lo sento spesso ed ha scelto me, ha scelto voi per fare questa confessione.

Dici che ti giudicheranno? E sai che diciamo noi a chi giudica l’omosessualità? Salutame a soreta”.



Simona Ventura.

“Ciao Gabriel, ma anche Dario ecco cch… Tutti ti vogliono e ti abbiamo solo qui, solo da noi, solo su Rai Due! Ma andiamo al sodo, su Instagram hai scritto che dopo stasera tutti ti giudicheranno e criticheranno e andranno anche contro di me? Male, malissimo, questi sono solo vigliacchi, infami e non mi fate proprio paura, perché io le mazzate le so dare è! Eh vero, ecco!

Sai che non possiamo parlare liberamente perché qualcuno sta provando a censurarci. Bene, non ci toglierete mai la libertà, sappiatelo.

Ma senti sdi be de Garko, capisco i bambini per mano e le favole, ma quindi diciamolo a tutti… sei gay! Bravissimo, grande, ecco.

Hai scritto tu tutta la lettera? Senti, ma ci sarà un tour negli altri programmi?”.



Maria De Filippi

“Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Grande Fratello Over. Questa è la storia di Gabriel, Gabriel è un uomo di 48 anni che per decenni è stato intrappolato in una fiaba che non era stata scritta da lui. Gabriel ci ha scritto perché vuole uscire finalmente dalla gabbia dorata dentro la quale è stato. Facciamo partire l’rvm e fate entrare in studio i bambini con i palloncini arcobaleno.

Ciao Gabriel, come dici? Adesso ti attaccheranno tutti? Fregatene, fai il tronista!”

Foto per gentile concessione di Endemol Shine.

PS: per alcuni blog concorrenti sottolineo che queste NON sono vere dichiarazioni delle conduttrici, quindi prima di fare copia e incolla sappiate che è solo frutto della mia mente piena di trash.

