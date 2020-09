Lunedì debutterà la quinta edizione del Grande Fratello Vip ed il cast ormai lo conosciamo tutti. Per arrivare alla rosa di quei 20 nomi, però, tanti altri sono stati scartati / hanno rifiutato ed in questo articolo ho deciso di ricordare i nomi più celebri che sono stati lasciati fuori (per loro volontà o per volontà degli autori).

Al momento il più chiacchierato sarebbe il ‘NO’ di Can Yaman:

“A quanto apprende ancora l’Adnkronos un altro nome che avrebbe voluto Signorini nel programma è quello dell’amatissimo attore turco Can Yaman ma sembrerebbe che l’accordo con Mediaset sia sfumato per motivi economici”.

Ma alla lista degli attori che hanno rifiutato di partecipare (per un motivo o per un altro) ci sarebbero anche Michela Quattrociocche, Andrea Roncato, Giuliana De Sio, Gianmarco Tognazzi, Gabriel Garko, Giulio Berruti, Eva Grimaldi, Asia Argento e Tosca D’Aquino.

Fuori dalla rosa del cast anche Giucas Casella, la showgirl Justine Mattera, Cristina Buccino con le sorelle e la coppia composta da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Via anche Alessandra Mussolini (che ha preferito Ballando con le Stelle), Rocco Siffredi con il figlio Leonardo Tano e l’influencer Chiara Nasti.

Fortemente voluti da Signorini anche i giornalisti Annalisa Chirico e Giovanni Terzi, il musicista Morgan ed il pilota Andrea Iannone. Fuori dal cast anche gli ex gieffini ed ora conduttori Filippo Bisciglia e Filippo Nardi e le showgirl Cecilia Capriotti, Cristina Quaranta e Maddalena Corvaglia.

Al Grande Fratello Vip non hanno trovato spazio neanche l’ex calciatore Nicola Ventola, l’ex sciatore Giorgio Rocca e l’ex parlamentare Antonio Razzi. Così come neanche il cantante Riccardo Fogli, Nina Moric, Vera Gemma, Ludovica Pagani, Patrizia Rossetti ed il discusso Don Alberto Ravagnani.