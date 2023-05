Se il cane tiene la coda bassa sta cercando di dirti qualcosa di importante

Il tuo cane tiene la coda bassa? Fai attenzione, molto probabilmente sta cercando di dirti qualcosa di importante. Vediamo insieme cosa.

È risaputo che i nostri amici a quattro zampe comunicano con noi esseri umani e con gli altri animali attraverso il linguaggio del corpo. Movimenti e posizioni delle loro orecchie, delle zampe o della coda possono dirci molto sui nostri amici pelosi.

Infatti la posizione della coda di Fido può dirci cosa quest’ultimo vuole comunicarci. Nel seguente articolo vedremo, nello specifico, per quale motivo il cane tiene la coda bassa e cosa vuole davvero dirci.

Il cane tiene la coda bassa: ecco perché

Vi siete mai chiesti a cosa serve la coda ai nostri amici a quattro zampe? La coda per i nostri amici pelosi non è una semplice parte del loro corpo, ma è un vero e proprio mezzo di comunicazione con cui Fido interagisce con noi esseri umani e con gli altri animali.

Infatti muovendo la coda il nostro amico peloso può diffondere il suo odore comunicando agli altri animali il suo stato d’animo, la sua salute, l’età e il sesso.

Mentre l’altezza, la velocità e la direzione del movimento della coda può dimostrare a noi esseri umani lo stato d’animo del nostro amico a quattro zampe, è grazie ad essa che possiamo comprendere se per esempio Fido è felice o ha paura.

Per questo motivo bisogna fare molta attenzione al movimento e alla posizione della coda del nostro amico peloso. Oggi vedremo insieme come mai quest’ultimo ha la coda abbassata e cosa vuole realmente comunicarci.

Sebbene ci siano alcune razze di cani che tendono ad avere molto spesso la coda bassa, anche per nessun motivo preciso, come per esempio il Whippet, il Piccolo Levriero italiano o il Galgo, ci sono anche altri motivi per cui sia questi ultimi sia i cani in generale possano presentare la coda bassa.

Paura

Uno dei motivi principali per cui il cane tiene la coda bassa è per comunicarci che ha paura. In caso di minaccia il cane tende ad avere la coda in questa posizione per proteggere la zona più vulnerabile del suo corpo, ossia il sedere. In questo caso potremmo osservare nel nostro amico a quattro zampe anche altri segnali come:

Riservatezza

Come ben sappiamo il sedere del cane diffonde feromoni e ormoni, i quali a loro volta diffondono informazioni su di lui ad altri cani.

Per questo motivo possiamo notare spesso un cane che annusa il sedere ad un altro cane. Quando la palla di pelo in questione è timide e riservata, per evitare che un altro cane possa annusare il suo sedere, quest’ultimo tende ad abbassare la coda. Tale gesto può essere interpretato anche come un’insicurezza del nostro amico a quattro zampe

Freddo

Un altro motivo per cui il nostro amico peloso potrebbe abbassare la coda è per proteggere la zona anale dal freddo. Ciò perché quest’ultima insieme al muso, alle orecchie e alle zampe sono le parti più esposte alla basse temperature.

Per capire se questo è il motivo per cui il nostro amico a quattro zampe presenta tale comportamento è opportuno osservare anche i seguenti segnali:

Il cane trema

Fido si raggomitola o si accovaccia

Letargia

Presenza di gemiti

Problemi di salute

Poche persone sono a conoscenza del fatto che la coda del cane può slogarsi e di conseguenza può restare bassa. Anche un dolore fisico collocato nelle vicinanze della coda del cane può portare quest’ultimo ad abbassarla.

Se oltre a tenerla abbassata il cane non scodinzola, il nostro amico a quattro zampe potrebbe soffrire della sindrome della cold tail, ossia della coda fredda, la quale può provocare anche uno shock termico.

Il cane ha la coda bassa: cosa fare

Se il nostro amico peloso tiene la coda bassa perché ha paura è necessario supportare e rassicurare il proprio amico a quattro zampe, allontanando il soggetto o ciò che spaventa il nostro amico peloso.

Inoltre se il cane è costantemente pauroso, sarebbe opportuno contattare un istruttore cinofilo. Conforto e supporto è anche la soluzione per il cane che tiene la coda bassa perché timido e riservato, è molto importante farlo sentire sereno.

Nel caso in cui il motivo per cui il nostro amico peloso ha la coda abbassata è la sindrome della cold tail, è necessario contattare il veterinario, il quale con gli appositi farmaci potrà risolvere il problema.

Solitamente con i giusti farmaci il nostro amico a quattro zampe nel giro di qualche giorno o di una settimana tornerà a muovere la coda come prima.