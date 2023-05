Un veterinario si pronuncia in rete su un anomalo comportamento del suo cane e lancia l’allarme: farci attenzione può salvargli la vita.

“Questo potrebbe salvare la vita del vostro cane” ha scritto la celebre TikToker @sc00byd1zzlr in una delle sue ultime pubblicazioni sulla piattaforma. In seguito a un incidente domestico, che ha visto direttamente coinvolto il suo cane Zelda, l’amante degli animali ha desiderato intervenire con chiarezza sui social – lo scorso 19 maggio – per condividere delle preziose informazioni mirate a sensibilizzare ciascuno dei suoi utenti su quali siano le accortezze fondamentali da riservare al proprio fido onde evitare delle gravi ripercussioni sulla sua salute.

Il veterinario lancia l’allarme dopo l’incidente della sua Zelda: se il cane non fa più questo, fai attenzione

Il pericolo a cui è andata incontro Zelda, la cagnolina della veterinaria, è stato generato dall’accidentale ingerimento di un alimento nocivo. Il cibo in questione – dopo una visita di controllo prenotata con urgenza dalla giovane donna, poco dopo aver notato un insolito comportamento nel suo animale domestico – sarebbe stato contaminato e successivamente ingerito dalla pelosetta durante l’assenza della sua mamma umana.

Il contenuto su TikTok oltre a spiegare nei dettagli quale sia stata la cura più efficace per salvare la vita di Zelda – una volta giunta nella sua clinica veterinaria di fiducia in preda a tremori violenti e destabilizzanti – ha inoltre raccontato le dinamiche dell’intera vicenda che ha visto coinvolta – a sua insaputa – la povera cagnolina.

🐾 Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Prima che Zelda si ritrovasse a lottare tra la vita e la morte, la sua padroncina aveva deciso di ripulire il frigo da alcuni alimenti scaduti. Fra questi vi era del formaggio con della muffa. Nonostante la donna abbia ammesso di aver condiviso – da sempre – la sua vita con più animali domestici, non era a conoscenza del fatto che tale sostanza potesse essere letale per loro. E, pertanto, ha voluto estendere il più possibile la sua scoperta per evitare che questo possa accadere ad altri esemplari.

Dunque, fra altri accorgimenti consigliati dagli esperti, come: pulire accuratamente la ciotola per il cane e prestare attenzione alle tipologie di carni nocive per il cane, vi è anche quello di non lasciare mai alla portata dei nostri pelosetti cibi guasti (specialmente formaggi e pane), i quali potrebbero danneggiare gravemente il loro organismo.

🐱 Per restare sempre aggiornato su tutte le news seguici anche su TWITTER

@sc00byd1zzl3 This also applies to COFFEE GROUNDS!!! #horsegirl #horsetok #equestrian #cattledog #redheeler #heeler #queenslandheelers #austrailiancattledog ♬ original sound – Alex Travis

La mamma umana di Zelda aveva gettato il cibo contaminato nella spazzatura. Soltanto un’ora dopo avrebbe svuotato il contenitore. Ma – dopo essere uscita per pochi minuti dal suo appartamento – al suo ritorno si è resa conto del terribile accaduto. La sua cagnolina aveva ingerito il formaggio cremoso andato a male e bisognava intervenire.