Se il cane cammina in questo modo, portalo dal veterinario.

Il comportamento del cane anziano che cammina avanti e indietro è un fenomeno spesso inquietante per i proprietari, poiché può indicare problemi fisici o mentali. Con l’avanzare dell’età, i cani possono sviluppare difficoltà osteo-muscolari e segni di demenza senile canina, simile all’Alzheimer negli esseri umani. È importante non ignorare questo comportamento, poiché potrebbe essere un segnale di patologie serie, come tumori al cervello o alle ossa.

Se il cane cammina in modo irrequieto, soprattutto di notte, potrebbe soffrire di disfunzione cognitiva canina, che può causare insonnia. È fondamentale approfondire lo stato di salute del cane tramite una valutazione veterinaria, per escludere eventuali malattie e migliorare la qualità della vita del nostro amico a quattro zampe.

Inoltre, mantenere una buona compagnia e stimolare il cane con attività ludiche può fare una grande differenza. Lo studio Dog Aging Project, attuato da esperti del MIT e di Harvard, ha dimostrato che l’attività fisica non solo migliora la salute fisica del cane, ma stimola anche le sue capacità cognitive. I cani attivamente coinvolti in giochi mostrano minori segni di declino cognitivo.

È consigliabile introdurre giochi di problem solving e attività fisiche già in giovane età, in modo da prevenire futuri comportamenti problematici e migliorare il benessere mentale e fisico dell’animale. Così facendo, possiamo contribuire a una vita più sana e attiva per il nostro fedele compagno.