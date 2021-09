Attenzione all’apnea ostruttiva nel sonno. Anche se il piccolo che russa può fare tenerezza, il problema va affrontato con il pediatra e con gli specialisti, senza dimenticare di controllare anche il benessere cardiaco. Questa condizione infatti si può associare ad ipertensione e a progressivi mutamenti, ovviamente nel tempo, della struttura stessa del cuore. A mettere in guardia i genitori è un documento dell’American Heart Association, pubblicato da un gruppo di ricercatori coordinati da Carissa M. Baker-Smith, direttore della Cardiologia preventiva pediatrica presso il Nemours Children’s Hospital di Wilmingto e docente di Cardiologia pediatrica presso il Sidney Kimmel Medical College della Thomas Jefferson University di Filadelfia.

Tonsille, ma soprattutto il peso

Le osservazioni del gruppo di lavoro sono apparse sul Journal of American Heart Association. Secondo gli esperti americani, la presenza di disturbi respiratori nel sonno va indagata con attenzione e può essere dovuta a diverse cause, dall’ingrossamento delle tonsille e delle adenoidi fino alla stessa conformazione del viso del piccolo. Ma è importante soprattutto controllare il peso corporeo: il rischio di sviluppare questo problema è infatti associato al sovrappeso ed in particolare all’obesità. L’apnea ostruttiva nel sonno, può diventare una sorta di “fattore scatenante” per problematiche a carico del controllo della pressione e soprattutto del metabolismo. Secondo le rilevazioni degli esperti, infatti, quando sonno e respirazione vengono costantemente interrotti si possono avere risalite della pressione arteriosa e si possono instaurare difficoltà in grado di facilitare un’eventuale resistenza all’insulina e alterazioni dei lipidi nel sangue.

Sportello cuore

Riconoscere il bimbo a rischio significa identificare alcuni problemi che vanno riportati al pediatra. Il primo segno, come detto, è il russamento abituale, che si presenta più di 3 notti a settimana, cui si accompagna il respiro affannoso nel sonno. Altrettanto importanti però sono altri segnali d’allarme, come gli sbuffi ripetuti durante il riposo, la necessità di riposare in posizione seduta o comunque tenendo il collo esteso, la sonnolenza diurna, il mal di testa al risveglio. A quel punto si può pensare alla respirazione disordinata, che si può esprimere con gradazioni diverse di gravità dal semplice russare occasionale fino alla sosta nella respirazione, con le apnee ostruttive nel sonno. Questi quadri interrompono il normale sonno. Sono più a rischio, oltre agli obesi, anche i prematuri che possono manifestare il disturbo sia per un possibile ritardo nel controllo della respirazione (ovviamente automatico) sia per lo sviluppo carente delle vie respiratorie: in questi casi tuttavia i problemi sono presenti soprattutto in tenerissima età, poi tendono a risolversi. Ovviamente, quando il piccolo russa, la parola deve assolutamente passare al pediatra ed eventualmente a controlli specifici. Per studiare le apnee notturne si può arrivare ad un esame, chiamato polisonnografia, che registra il sonno del bambino. In termini generali, va ricordato che ad ogni età durante e al termine di ogni apnea ostruttiva si verificano importanti modificazioni della dinamica cardiocircolatoria: la pressione arteriosa si riduce all’inizio dell’apnea per poi aumentare progressivamente fino a raggiungere valori molto elevati al termine di ogni apnea.

Il cuore si affatica

Per questo il russamento è un problema serio perché disturba il ritmo normale del sonno e priva il russatore di un riposo adeguato. Se è interrotto da frequenti episodi di arresto del respiro, poi, si entra nel quadro della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno. Le apnee gravi durano fino a 30 secondi e si verificano con frequenza diversa per un totale variabile da 10 a oltre 40 per ora di sonno. Per effetto delle apnee si riduce il livello di ossigeno del sangue per cui il cuore deve pompare con più forza. Quando questo disturbo si protrae per molto tempo si possono manifestare ipertensione arteriosa, aritmia cardiaca, scompenso cardiaco, ipoventilazione polmonare. Come se non bastasse, il russatore affetto da apnee notturne non raggiunge mai il sonno profondo e quindi ha una tipica sonnolenza diurna che può avere gravi ripercussioni sulle sue normali attività, oltre a creare problemi specifici per mantenersi “svegli” durante la giornata.