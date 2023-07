Se i conduttori avessero commentato l’addio di Barbara d’Urso a Mediaset

A grandissima richiesta è tornata la mia amatissima (e imitatissima, male) rubrica ‘se lo avessero gestito/commentato altri conduttori e conduttrici’. Dopo le nuove linee del GF Vip, il coming out di Gabriel Garko e l’outing a Massimiliano Morra, ecco come avrebbero reagito altri conduttori – in un multiverso trash immaginario – se avessero dovuto commentare l’addio di Barbara d’Urso a Mediaset.

Se l’avessero commentato altri conduttori – l’addio della d’Urso a Mediaset.

Ilary Blasi.

E che te devo dì? Bon per lei, almeno dopo tutto sto tempo se pija una bella pausa e va in vacanza. Anzi se vuole andiamo insieme a Sabaudia. Io al posto di Barbara? Ma che te sei impazzito?! Vacce te tutte le mattine alle 6 a strappà le pagine dei quotidiani e poi in diretta dallo sgabuzzino, è più grande lo stanzino dove quel furbone del mio ex teneva i Rolex prima che passassi io. Ma poi ce sta già quella che è arrivata ora, come se chiama, dai quella come er mago della Spada nella Roccia, Marta Merlino. Che penso delle dichiarazioni di Barbara su Pier Silvio? No, no nun me mettete in mezzo che Pier Silvia è mia amica. Mo te lascio che s’è fatta na certa e vado a ripassare il tedesco co Bastian, ciao, auffuì Wiederzzzen.

Mara Venier.

Amori della zia ma cosa volete che ne sappia io. Ma che caldo fa? Ho appena finito un’altra stagione di Domenica In, adesso faccio la nonna, sto con il mio Nicola, me la godo, non leggo tutto quello che succede. Un messaggio per Barbara? Amore, tesoro mio, io ti aspetto a settembre a Domenica In, la porta è sempre aperta per te. Dai vieni che ce la godiamo alla faccia di Silvy!

Pierluigi Diaco.

Assolutamente grande stima e rispetto per questa professionista del mezzo televisivo. Anzi, ne approfitto per tendere una mano a Barbara, che se vorrà potrà entrare nel cast di Bella Ma, magari dopo l’appuntamento con Annalisa Minetti e la sua amata rubrica ‘Tutti in tuta’. Scusi come ha detto ? ‘Sai che c**o?! Ma come si permette? Oh, oh, oh! Non si possono dire assolutamente parolacce. Io glielo vieto nella maniera più categorica. Sono un volto della tv pubblica e non si può sentire quello che ha detto. Non mi interessa, la mia missione è quella di alzare il livello del vocabolario. Detto questo rinnovo il mio invito a Barbara, che nel caso potrebbe occuparsi di una rubrica sulle preghiere.

Milly Carlucci.

Assolutamente stima e rispetto nei confronti della collega. Se mi piacerebbe averla a Ballando? Certamente, potrebbe sedere accanto alla nostra amata giurata Selvaggia Lucarelli, oppure occuparsi del nostro amatissimo tesoretto insieme al suo ex collega Alberto Matano, o magari conteggiare i cuoricini che arrivano dal fantastico pubblico dei social insieme a Rossella Erra. Poi bisogna vedere quello che accadrà a Mediaset, se ci sarà un ripescaggio. In ogni caso noi restiamo aperti, la giuria verrà scelta e confermata un’ora prima della diretta.

Simona Ventura.

Guarda io te la dico chiara per com’è, onestamente ho altro a cui pensare, eh vero ecco ecch. Se ci sarà un’ospitata di Barbara a Citofonare Rai Due? Sdi be le la d’Urso non credo proprio che venga, lo escluderei ecco eh. Ma ce ne faremo una ragione eh vero ecch. E poi questa è la vita, si chiude una porta, se ne apre un’altra e avanti, che a chi tocca nun se ngrugna.

Enzo Bambolina.

Sì purtroppo abbiamo saputo, qui a Napoli siamo tutti addolorati perché lei è la nostra regina, la regina della tv. L’abbiamo invitata anche qui a Partenope tv ma si è scordata di rispondere, però ha visualizzato e questa è già una grande emozione. Comunque è un vero peccato che non abbia accettato, perché poi nella puntata che avevamo preparato per lei ci sarebbero stati anche grandi ospiti come la Mucella, Nippolo che aveva una busta choc per Very e Sasy, due sensitive che hanno scoperto delle verità scioccanti su Carmen e Kekko, delle clienti di Monelli Kids con rivelazioni scottanti e un video messaggio della nuova donna delle pulizie di Rita De Crescenzo. Avevamo anche un piccolo cachet messo a disposizione dai nostri sponsor Pirotecnica Vulcanica e Pizzeria O Vesuvio.

Federica Panicucci.



Caterina Balivo.

Maria De Filippi.