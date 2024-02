“Se hai male in quei giorni che c’è di strano?”

“Sei femmina, ti devi abituare”.

“Hai la soglia del dolore troppo bassa”

“È un problema psicologico!”

Quattro esempi di frasi che le donne che soffrono di endometriosi si sentono rivolgere da generazioni e generazioni.

“Avevo un fuoco dentro” è il memoir di Tea Ranno che dopo aver generato infiniti sorrisi e lacrime con le sue storie di donne forti e coraggiose, si mette in gioco in prima persona e affronta la propria, la più dolorosa e difficile da raccontare.

Lo fa perché questa storia – fatta di rabbia e impotenza, di diagnosi e cure

sbagliate, della faticosa ricerca di un figlio, ma anche di amicizie e incontri salvifici – non è solo sua ma riguarda tantissime donne. Tea Ranno scrive per aggiungere la sua voce a quella di chi già sta lottando perché questa malattia non rimanga invisibile.

“Avevo un fuoco dentro. Storia di un dolore che non si può dire” di Tea Ranno è preordinabile da oggi.