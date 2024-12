Se hai bisogno di staccare dal freddo inverno, c’è un paese perfetto dove vivere un Capodanno al sole, al mare e con sorrisi

A settembre, abbiamo deciso di trascorrere un Capodanno al caldo e abbiamo scelto la Thailandia per dicembre. Dopo qualche giorno di indecisione, i prezzi dei voli sono aumentati e alla fine abbiamo prenotato un volo che ci portava a Bangkok e, al ritorno, da Phuket, per circa 1.100€ a testa. I voli sono stati comodi e puntuali, con un buon servizio a bordo.

Il nostro itinerario comprendeva Bangkok (1,5 giorni), Koh Lanta (4 giorni), Koh Phi Phi (2 giorni) e Krabi (2 giorni). Siamo partiti il 26 dicembre e siamo arrivati a Bangkok il 27, dove abbiamo subito preso un taxi per l’hotel. Qui, a causa di un autista di tuk-tuk ingannevole, ci siamo trovati a cercare un ristorante a piedi.

Il primo giorno abbiamo prenotato un tour guidato con “Your Thai Guide”, esplorando i templi, il palazzo reale e un villaggio sull’acqua. Abbiamo pranzato in un locale tranquillo e, per la sera, abbiamo cenato all’Above Eleven, un ristorante panoramico a Bangkok con vista mozzafiato.

Il giorno successivo, abbiamo volato a Krabi. Dopo una mattinata spesa in un mercato, abbiamo preso un volo acquistato con Nok Air. Abbiamo raggiunto Koh Lanta, soggiornando in bungalow vicino alla spiaggia. Qui, abbiamo goduto di giornate di relax, noleggiando scooter per esplorare l’isola e partecipando a gite in barca per visitare isole vicine.

A Koh Lanta, le spiagge erano quasi deserte e i ristoranti offrivano del cibo a prezzi bassissimi. Una gita in barca ci ha portati a Ko Ngai e Ko Muk, dove l’emerald cave è stata un punto saliente.

Dopo Koh Lanta, abbiamo preso il traghetto per Phi Phi. Qui, l’atmosfera era molto più turistica e festaiola, e le spiagge erano sovraffollate. Abbiamo fatto un’escursione all’alba per evitare le folle e abbiamo visitato baie tranquille e punti di snorkeling.

Infine, abbiamo cambiato programma per evitare Phuket, optando per un resort tranquillo a Nopharat Thara, dove ci siamo rilassati in un ambiente idilliaco. Il nostro viaggio si è concluso il 6 gennaio, tornando in Italia, soddisfatti della scoperta della Thailandia e della sua cultura accogliente, che ha reso il nostro soggiorno indimenticabile. Consigliamo vivamente questo tipo di viaggio!