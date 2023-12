Se giochi con il gatto non commettere questi errori, potrebbero costarti carissimo!

Giocare con il gatto forma il suo carattere, se lo fai in questo modo stai sbagliando tutto

Seppur i cani hanno conquistato l’uomo da tempo più antichi, soprattutto per la loro utilità al nostro servizio, i gatti sono riusciti ad ottenere con un po’ più di tempo praticamente lo stesso, senza però offrire granché in cambio. Una cosa non proprio scontata e che sottolinea a pieno quanto questi animali siano in grado di sortire un’ammirazione quasi inspiegabile da parte degli esseri umani. A rendere speciali questi piccoli felini è per lo più il loro carattere, apparentemente indomabile ma infine cordiale e amorevole, oltre a questo anche la loro vitalità li rende spesso ammirabili, soprattutto da piccoli. Giocare con questi minuscoli vulcano di energia è una prassi da non mancare, anche farlo nel modo giusto farà però la differenza.

Gioca con il gatto, sorprendilo e, soprattutto, non usare mai le mani!

Giocare con un gatto può essere un’esperienza davvero appagante e divertente non solo per il micio ma anche per il padrone. Dobbiamo comunque sapere che questi animali imparano tutto quasi tramite il gioco, motivo per cui quando ci divertiamo con loro dobbiamo capire che stiamo anche dando un’educazione e in quanto tale esistono delle regole da rispettare.

La prima regola di base è semplice, quando puoi, gioca con il tuo gatto! Al di là di come intendi farlo è importantissimo giocare con il gatto, soprattutto se questo vive in casa. Un gatto che non gioca potrebbe accumulare energie e sversarle in maniera negativa, soffrire di stress e mostrare poi un comportamento poco equilibrato e facile da domare in casa. Il gioco è fondamentale, questi animali in natura lo fanno in continuazione, soprattutto da piccoli con i loro fratelli e spesso continuano anche da adulti, gli stimoli sono tutti per questi animali, e questo ci prota al secondo errore da non commettere.

Appurato che un gatto ama divertirsi e giocare, è anche vero che può annoiarsi subito di un gioco. Questi animali amano essere stupiti ed è per questo che, nonostante i tanti giochi a disposizione, molto spesso tendono a prendersela con cose con la quale non dovrebbero, abbandonando di fatto i loro giocattoli. Un gatto in natura è sempre stimolato in maniera diversa e questo dovremmo riproporlo anche in casa, animaletti finti, palline, laser, nastri, scatoloni, sono questi i giochi che il tuo gatto ama, giochi semplici e che non dovrai nemmeno necessariamente acquistare ma che dovranno essere forniti in maniera alternata per far sì che il micio sia sempre stimolato da loro.

Giocando con il gatto bisogna tenere a mente che. A questi animali piace la vita facile, cose troppo complesse e costose molto spesso non li attirano quanto potrebbe farlo un topino di stoffa o una pallina con un sonaglio dentro. Spesso anche la tecnologia è utile, un video su un tablet o un applicazione apposita può intrigare molto il tuo animale che con le zampette non esiterà a toccare smuovere e giocare quasi come un bambino.

Il terzo errore da non commettere riguarda invece il mezzo con cui giochiamo con il gatto. Molto spesso si tende ad utilizzare le mani, magari divertendoci a grattare il pancino del micio quando è sottosopra, nonostante questo tenti di morderci o graffiarci. Quando un gatto è piccolo i danni sono sicuramente poco rilevanti è vero, questa pratica però la pagheremo cara in futuro. Sono tanti i padroni che si lamentano del fatto che il proprio gatto usa le unghie per giocare, non tenendo conto che probabilmente sono stati proprio loro ad insegnarglielo!

Utilizzando le mani il tuo gatto crescerà con la convinzione di non farti male, oltre che con quella che gli umani sono divertenti da mordere e graffiare! Questo fattore potrebbe diventare scomodo e anche perché il gatto sa bene quando percepisci paura, se giocare con lui ti intimorisce, tuttavia, al gatto piacerà ancor di più in quanto proverà lo stesso brivido che prova quando ha di fronte una preda.

Seguire questi semplici consigli sicuramente farà la differenza, anche il gatto, apparentemente indomabile e autonomo, ha bisogno di educazione e di socializzazione, interagire con lui nel modo giusto favorirà una convivenza pacifica e serena, un vantaggio per tutti i membri della famiglia.