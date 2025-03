Se esistesse un museo del Medioevo, avrebbe l’aspetto di questo coloratissimo borgo tedesco.

Oggi percorriamo la Romantische Straße in Germania, che ci porta attraverso meravigliosi borghi medievali, tra cui Dinkelsbühl, situata nella valle del fiume Wörnitz. Questo affascinante borgo, ben conservato, è un vero museo a cielo aperto che riflette la prosperità delle corporazioni artigiane e il fervore commerciale del passato. La cinta muraria di Dinkelsbühl, con le sue 16 torri e 4 porte fortificate, ci riporta indietro nel tempo. Il centro storico, circondato dalle mura, è un tesoro di architettura medievale, con la Weinmarkt, piazza storica del mercato del vino, dove si trovano edifici iconici come la Deutsches Haus e lo Schranne. L’imponente Chiesa di San Giorgio rappresenta uno degli esempi più straordinari di architettura tardo gotica.

Le origini di Dinkelsbühl sono avvolte da leggende, una delle quali racconta che un coltivatore donò la sua terra ai monaci carmelitani. Storicamente, diventò Libera Città Imperiale nel XIII secolo, prosperando grazie al commercio. Miracolosamente risparmiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, la città mantiene intatto il suo fascino originario. Uno degli eventi più attesi è la Kinderzeche, una festa che rievoca la storia di un gruppo di bambini che salvò la città durante un assedio.

Dinkelsbühl è da visitare tutto l’anno: in estate offre splendidi paesaggi, mentre in inverno diventa un incanto natalizio. I punti panoramici come la Bäuerlinsturm offrono viste uniche sulle strutture medievali. L’antico municipio, oggi Casa della Storia, consente di esplorare 800 anni di storia cittadina, mentre il Castello dell’Ordine Teutonico è una tappa imperdibile. Questo borgo è una celebrazione continua di storia, commercio e leggende.