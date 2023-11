Vuoi godere della libertà delle due ruote ma non vuoi fare a meno della compagnia del tuo amato felino? Scopri se e come andare in moto col gatto senza correre rischi.

Non vogliamo rinunciare alla compagnia del nostro micio anche quando siamo in sella alla nostra moto? Per molti le due ruote sono un mezzo pratico per muoversi nel traffico e anche per gli spostamenti fuori zona. Ma è possibile andare in moto col gatto senza rischi e in tutta sicurezza? Ecco una serie di indicazioni utili per chi vuole viaggiare su due ruote con Micio.

Ai gatti piace ‘viaggiare’?

Prima di sognare lunghe passeggiate in moto in compagnia del nostro amato felino domestico, siamo proprio sicuri che a lui piaccia spostarsi da un luogo all’altro e lasciare la propria casa? Generalmente i gatti sono molto abitudinari, sono molto ‘attaccati’ ai propri oggetti, alle persone e anche ai luoghi. Non a caso infatti quando devono trasferirsi con la famiglia in una nuova casa possono prenderla male.

Infatti, a differenza del cane a cui basta avere il padrone come punto di riferimento costante e presente, Micio non vuole abbandonare il suo territorio, specialmente se si tratta di andare in luoghi poco piacevoli, come ad esempio l’ambulatorio del veterinario, di cui spesso hanno paura.

Un ambiente estraneo come quello di una macchina può farli sentire a disagio, tanto è vero che spesso deve essere tenuto occupato e distratto per rilassarsi e non trasformare il viaggio in un vero incubo per autista e tutti gli occupanti. Ma gli piacerà stare in sella a una moto?

In moto col gatto? Cosa dice la Legge

Il Codice della strada ha previsto casi come questo e ha stabilito che è possibile portare sia il gatto sia il cane in moto: è ovvio che non basterà solo essere ‘tutelati’ dalla Legge, ma ci sarà bisogno di un po’ di buonsenso; se noteremo che al nostro micio non piace proprio stare in moto con noi per la velocità, perché avverte poca stabilità o per altri motivi, meglio non forzarlo.

In ogni caso l’art.170, comma 5, del CdS stabilisce che il trasporto di animali è consentito solo se all’interno di appositi contenitori e trasportino a norma. E’ stabilito inoltre che tali ‘gabbie’ non debbano superare il veicolo né ai lati né in lunghezza di oltre 50cm. Chi non rispetta le regole incorre in:

una sanzione pecuniaria, che va dagli 83 euro a un massimo di 333 euro ,

, eliminazione di 1 punto dalla patente.

In moto col gatto: tutte le regole utili (non scritte)

Come già detto, a volte basterebbe anche solo un po’ di buonsenso e capire che se, dopo qualche prova e tragitti via via più lunghi, a Micio terrorizza l’idea di andare in moto, seppur nel suo trasportino, è opportuno cambiare mezzo di trasporto. In alternativa alla ‘gabbietta’ a norma, vi sono altri ‘contenitori’ previsti dalla Legge per il trasporto dei nostri piccoli Pets e da scegliere nelle dimensioni adeguate a quelle dell’animale. Si tratta di:

sidecar , se il gatto è ben addestrato e mansueto,

, se il gatto è ben addestrato e mansueto, zainetto (a norma) per gatti e animali fino a 12 kg e con sistema di ventilazione,

(a norma) per gatti e animali fino a 12 kg e con sistema di ventilazione, seggiolino (da installare come un bauletto), ventilato e internamente imbottito per attutire urti e sbalzi.

Inoltre si consiglia di avere sempre a portata di mano dell’acqua e di evitare che il gatto abbia il vento sul muso in velocità, perché potrebbe dargli fastidio oltre a causargli problemi alle orecchie.