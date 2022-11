Se di notte a casa tua succede questo, potrebbe causare problemi al cane

Se di notte a casa tua c’è questa situazione, stai attento, perché potrebbe causare problemi di salute al tuo cane. Vediamo di cosa si tratta.

Il freddo è alle porte e chi convive con un amico a quattro zampe si domanda se la proprio palla di pelo possa soffrire le basse temperature, soprattutto di notte.

Se di notte a casa vostra vi è questa situazione, fate attenzione, molto probabilmente il cane potrebbe presentare problemi di salute.

Se di notte a casa succede questo, potrebbe causare problemi al cane

Sebbene ci siano alcune razze di cane che possano tollerare le basse temperature, la maggior parte dei nostri amici a quattro zampe soffrono il freddo, soprattutto di notte.

Infatti le nostre palle di pelo quando riposano tendono a rannicchiarsi per riscaldarsi. I cani soffrono il freddo di notte soprattutto se dormono dove ci sono spifferi o correnti d’aria, se lasciati all’aperto o in un ambiente privo di calore.

Per questo motivo è necessario che di notte la casa sia calda. La temperatura ideale del cane di notte e durante la giornata, generalmente, deve essere compresa tra i 23°C e i 25°C.

Tuttavia il calore di cui i cani hanno bisogno quando riposano, dipende esclusivamente dall’età, dalle condizioni di salute e dalla razza di Fido.

Infatti cuccioli e cani anziani soffrono di più il freddo rispetto ai cani adulti, come anche i cani più piccoli rispetto ai cani più grandi.

Un cane che si trova in un luogo freddo e non è protetto, potrà avere problemi seri di salute, come: ipotermia e congelamento. Nel primo caso Fido presenterà problemi come:

Difficoltà motorie

Debolezza

Brividi continui

Respiro lento

Gengive pallide

Confusione

Perdita di conoscenza (casi gravi)

Mentre in caso di congelamento, il nostro amico a quattro zampe potrebbe avere:

Pelle pallida e fredda

Pelle nera

Arrossamento

Vesciche e gonfiore

Sono queste le razze di cane più a rischio per il freddo 🐶❄ come difenderle dal gelo

Come capire se il cane ha freddo di notte e come riscaldarlo

Per capire se il cane ha freddo durante la notte, basta osservare i suoi comportamenti e le sue azioni.

Infatti se noti i seguenti comportamenti in Fido, significa che ha bisogno di calore:

Cane trema

Cane piagnucola

Presenta il corpo curvo e la coda tra le gambe

Cerca luoghi che possono riscaldarlo

Fido si sente a disagio

Solleva le zampe perché il pavimento è freddo

SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER

Nel caso in cui la piccola palla di pelo presenti tali comportamenti, sarebbe opportuno fare qualcosa per farlo stare caldo. A tal proposito potrebbe essere utile offrire al proprio amico a quattro zampe una cuccia con riscaldamento o un tappeto riscaldante. Ma è possibile anche offrire al proprio amico peloso una coperta che possa mantenerlo caldo.

Nel caso in cui la palla di pelo si senta a suo agio con i vestiti, in commercio ci sono anche pigiami fatti apposta per i cani. Inoltre è necessario l’utilizzo di paraspifferi, ciò perché le correnti d’aria all’altezza di Fido spesso non vengono considerati.

Se il tuo cane fa così significa che ha freddo 🐶🥶 Sintomi e rimedi

Nel caso in cui il cane riposa di notte all’esterno, in quanto non è possibile farlo dormire in casa, è opportuno acquistare una cuccia adeguata (riscaldata) o porre alcune coperte all’interno.