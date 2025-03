Se desideri nuocerti, ci sono le sigarette

L’ex calciatore brasiliano Hernanes, conosciuto come “Il profeta”, ha suscitato una polemica su Instagram riguardo alla mancanza di Bibbie in vendita presso una libreria dell’aeroporto di Malpensa. Nel video condiviso, Hernanes ha espresso la sua frustrazione per non aver trovato il testo sacro, sottolineando ironicamente che invece erano disponibili sigarette elettroniche. Sono emersi grandi dubbi sulla disponibilità della Bibbia, in quanto l’ex centrocampista dei club italiani Lazio, Inter e Juventus ha affermato: “Un fatto allarmante”.

Hernanes, che è un cattolico praticante e ha anche scritto un libro sulla Bibbia, ha voluto sottolineare l’importanza di questo testo nella sua vita. Attualmente vive in Italia, dove gioca ancora, nonostante i 40 anni, in una squadra di Prima Categoria. Recentemente, ha ricevuto una squalifica di 8 giornate per un alterco con l’arbitro.

Il post ha attirato l’attenzione di molti utenti, sul suo profilo Instagram che conta oltre 700mila seguaci, generando migliaia di reazioni. Alcuni commentatori hanno espresso il loro supporto per la sua lamentela, definendo la situazione “vergognosa”. Altri hanno risposto in modo più ironico, suggerendo che, essendo lui il “profeta”, non avesse bisogno di cercarla. C’è chi ha anche ricordato che la Bibbia è disponibile gratuitamente online, evidenziando un’amara verità nel dibattito attorno alla questione. La reazione dei follower ha messo in luce un ampio range di opinioni rispetto all’argomento sollevato da Hernanes.