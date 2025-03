Se desiderate le guerre, cercate altrove

Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, ha attaccato la manifestazione organizzata da Michele Serra a Roma, affermando: “Volete le guerre? Andate a fare in c**o”. Rizzo ha radunato i suoi sostenitori alla bocca della Verità per chiedere un’Italia sovrana, lontana dall’influenza dell’Unione Europea. Ha criticato l’UE, accusandola di promuovere la guerra invece della pace, sostenendo che “questa è una guerra voluta dalle élites finanziarie”, e ha espresso il desiderio di pace e sovranità tra gli applausi dei suoi seguaci.

La manifestazione di Rizzo è stata una risposta alla manifestazione indetta da Repubblica in piazza del Popolo, dove si chiedeva un’Europa unita e proiettata al futuro, alla quale hanno partecipato circa 30mila persone, tra cui attori e intellettuali. In concomitanza, si sono svolte anche altre contromanifestazioni. Militanti di Potere al Popolo e Rifondazione Comunista, insieme al sindacato USB e all’ANPI, hanno urlato il loro “no” al riarmo, denunciando come gli 800 miliardi di euro previsti per il riarmo andranno a svantaggio dei lavoratori europei.

In un clima di forte tensione, i partecipanti della contromanifestazione di Potere al Popolo hanno anche bruciato bandiere dell’Unione Europea, mentre nelle loro rivendicazioni si leggeva: “Non un euro per la loro guerra”. La giornata ha visto quindi tre manifestazioni, ognuna con posizioni e richieste diverse, ma tutte unite contro il riarmo e a favore di una diversa visione del futuro dell’Europa.