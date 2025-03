Se desidera parlarmi, mi contatti

Giuseppe Conte non cambia la sua posizione sull’Ucraina e annuncia la mobilitazione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo europeo, definendo un fallimento l’approccio dell’Unione. In un’intervista con Fabio Fazio, ha dichiarato che il M5S organizzerà una manifestazione il 11 marzo contro il piano di spesa per la difesa di 800 miliardi di euro proposto da Ursula Von der Leyen. Conte ha espresso che l’Unione Europea dovrebbe “rimettersi” a Donald Trump e ha criticato la strategia europea riguardo al conflitto ucraino, affermando che i governanti europei hanno illuso il pubblico sul presunto isolamento della Russia.

Secondo Conte, l’Europa non ha alcun peso rilevante nei negoziati e qualsiasi speranza di proteggere gli interessi ucraini dipende dal supporto di Trump, il quale ha affermato che cercare di sconfiggere militarmente la Russia sia stata una follia. Conte rimarca inoltre che la realtà sull’economia russa è differente da come viene rappresentata; infatti, la Russia ha visto crescere i suoi scambi con la Cina e, contrariamente alle previsioni, la sua economia mostra un segno positivo.

Infine, nella stessa intervista, Conte ha parlato della sua relazione con Beppe Grillo, facendo sapere di non averlo più sentito e sottolineando di non averlo mai attaccato. Ha anche commentato che se Grillo desidera parlare può contattarlo direttamente, rispondendo con un sorriso alla provocazione di Fazio.