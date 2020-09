“Se dai un bacio al barista vinci 5 chupiti” e ancora: “Chi ha la quinta vince 5 chupiti e in più l’applauso di tutti”. Ha sollevato un polverone di polemiche il cartello del locale ‘The Social Chupiteria’, in zona Porta Lodovica, vicino alla Bocconi, a Milano, che proponeva delle ‘regole’ per dei “giochi” dedicati “alle nostre bellissime e simpaticissime clienti”. A segnalare la presenza del cartello, da molti giudicato sessista e “vergognoso”, è stato l’ex consigliere comunale di centrosinistra Luca Gibillini, con un post su Facebook. “Ok, Houston – ha scritto Gibillini, allegando una foto del cartello – abbiamo un problema. Pieno centro di Milano”.

