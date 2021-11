Tra i più grandi di sempre: così verrà ricordato Cr7, Cristiano Ronaldo, non soltanto per le doti calcistiche e i record in campo. Ancora due gol questa settimana in Champions League, con il Manchester United, un campione infinito. Aggettivo quanto mai appropriato se si guarda ai suoi movimenti anche fuori dal campo.

Da qualche giorno Zuckerberg ha annunciato Meta, rebrading e unione delle aziende multi-miliardarie del gruppo che guardo oltre il limite di Internet come lo conosciamo. Addio all’azienda chiamata Facebook, si apre l’era di Meta sotto la quale rimarranno le singole piattaforme: Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram e Oculus con un simbolo simile proprio all’infinito. II concetto di metaverso non è un’invenzione di Zuckerberg: il termine è stato per la prima volta utilizzato dallo scrittore Neal Stephenson nel romanzo Snow Crash del 1992 per riferirsi a un mondo in 3d abitato da avatar di persone reali. Questo è il piano a lungo termine di Facebook, ed è entrato anche nel calcio.

Il significato del cambiamento è invece oggetto di grande dibattito: quasi certamente una mossa strategica per allontanare l’aurea negativa attorno a Facebook, soprattutto in tema di privacy e profitti ricercati a discapito del benessere psicologico degli iscritti e della virtuosità e del valore dei contenuti.

Tuttavia saremo immersi in un’esperienza del tutto nuova, “un insieme di spazi virtuali da creare ed esplorare con altre persone che non si trovano nel tuo stesso spazio fisico”. Uno spazio virtuale all’interno del quale compiere tutta le attività, assieme agli avatar di persone che nello stesso momento si trovano altrove. Non si tratta però di una semplice applicazione della realtà virtuale: lo stesso Zuckerberg in un’intervista a The Verge dello scorso luglio si è spinto a dire che il metaverso è lo sviluppo di Internet stessa. E se è vero in generale lo è ancora di più nei verticali. Rifondare Internet è una sfida che neanche Zuckerberg può compiere da solo.

L’investimento sembra aggirarsi attorno ai 10 miliardi di dollari, mentre non si hanno informazioni sulle tempistiche di realizzazione. Lo stesso Zuckerberg, durante Connect (la conferenza annuale di Facebook) ha anticipato che sarà il frutto di collaborazioni con diverse altre realtà interessate al nuovo mondo tridimensionale virtuale. Parallelamente anche l’Ad di Epic Games, Tim Sweeney, ha parlato di un progetto analogo per la sua società e il produttore di videogiochi Roblox si sta poi impegnando per fornire esperienze in 3d agli utenti. Come avevamo anticipato proprio su Italian Tech, lo sport (e in particolare gli eSport) non sta alla finestra.

Tra i primati in carriera di Cristiano Ronaldo, si aggiunge così quello di aver anticipato Zuckerberg nell’annuncio della creazione di un universo calcistico parallelo e di unirsi così a questa rivoluzione di Internet (e del pallone), così come siamo stati abituati a pensarlo: Ronaldo ha annunciato il suo nuovo business con Peter Lim, presidente e azionista di maggioranza del Valencia, cioè il lancio di una piattaforma ZujuGP che mira a unire calcio, tecnologia e comunicazione.

“You will never view football the same way again”, questo il claim di zujugp.com . In una parola footballverso, o The Footballverse. Un luogo dove svaniscono i confini tra reale e virtuale ed è possibile incontrare fan del calcio di tutto il mondo, da est a ovest senza dover essere fisicamente nello stesso luogo. Le possibilità sono infinite, così come il simbolo stesso e le prospettive della nuova Meta. Sfide e incontri online, tra i primi quello con lo stesso Ronaldo, intelligenza artificiale applicata al training. Oltre al cambio di nome, Meta ha anche annunciato l’acquisto di una società chiamata Whitin, gli sviluppatori della famosa app di fitness Vr Supernatural: l’app è disponibile esclusivamente per Oculus, il visore che Facebook ha acquistato nel 2014 e consente di allenarsi muovendo il corpo per colpire oggetti digitali in ambienti virtuali. Le opzioni di fitness spaziano dalla boxe alla resistenza del corpo, dallo stretching alla meditazione.

Prossimo passo, lo scouting per automatizzare e tracciare interamente tramite blockchain il processo di scoperta e selezione dei nuovi talenti. Le porte di una nuova era, almeno nel calcio.

Nel caso di Meta, in tanti temono solo un rebranding senza sostanza nel disperato tentativo di coprire una culture diventata oramai tossica, come sostiene l’Harvard Business Review.