“Se ci sarà anche lui io me ne vado” il Principe William infuriato per il pranzo di Natale: minaccia di non partecipare a causa sua

Il principe William ha scelto di rimanere in silenzio riguardo agli attacchi del fratello Harry nel suo libro “Spare” e alle interviste dei Duchi di Sussex sulla Royal Family. Questa riservatezza si estende anche al fratellastro Tom Parker-Bowles, figlio della regina Camilla. Secondo il Daily Beast, William non ha particolare simpatia per Tom e non esiterebbe a saltare il pranzo di Natale se lui fosse presente.

Le informazioni fornite dal Daily Beast indicano che il principe William non sostiene Tom Parker-Bowles, evitando di menzionarlo. Anche se non ci sono dettagli specifici sul loro rapporto, sembra chiaro che la presenza di Tom al pranzo di Natale potrebbe portare William ad astenersi dalla celebrazione. Tradizionalmente, la Royal Family si riunisce a Balmoral per Natale, un evento che richiede la presenza di tutti i membri, sottolineando così la tensione tra William e Tom. Una fonte vicina a Buckingham Palace ha suggerito che sia meglio non nominare Tom in presenza di William, evidenziando la delicatezza della situazione.

D’altra parte, Tom Parker-Bowles non ha esitato a esprimere le sue opinioni sulla Royal Family. In una recente intervista a People, ha parlato della salute di re Carlo, definendo la sua malattia terribile e sottolineando come chi ama una persona malata ne risenta. Ha elogiato la forza della regina Camilla, affermando che lei supporta Carlo in ogni modo possibile e dichiarando di essere molto orgoglioso di sua madre. Le sue parole mostrano un legame affettivo e ammirazione nei confronti della regina, mentre il suo rapporto con William rimane teso e problematico.

L’atteggiamento di William nei confronti di Tom suggerisce un clima di conflitto all’interno della Royal Family, evidenziando una divisione che si riflette anche nelle celebrazioni familiari. La potenziale assenza di William al pranzo di Natale a causa di Tom potrebbe mettere in luce ulteriori problematiche, richiamando l’attenzione sulle dinamiche difficili tra i membri della famiglia reale. La situazione rimane complessa e carica di tensione, con una netta separazione tra i legami personali e le interazioni familiari che tradizionalmente caratterizzano la Royal Family.