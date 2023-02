Se c’è una certezza nella vita di Brie è che odia i Fae con tutta se stessa. Qua…

Se c’è una certezza nella vita di Brie è che odia i Fae con tutta se stessa. Quando però la sorella Jas viene venduta come schiava a Mordeus, il sadico re Fae di Unseelie, per ripagare un debito, non può che rivedere la sua posizione. Per riportarla a casa, infatti, è costretta a stringere un patto proprio con il sovrano delle ombre: dovrà introdursi nella corte nemica, la corte del Sole, e, una volta dentro, rubare tre oggetti magici che un tempo gli erano appartenuti.

Leggete questo libro se adorate i libri sui Fae, ma avete bisogno di qualcosa di orignale. Se vi piacciono i principi sexy, la magia oscura e le eroine intriganti, questo romanzo è proprio per voi.

“Promesse vane”, di Lexi Ryan, è in libreria e in tutti gli store online dal 28 febbraio.