TRA tante gioie, l’arrivo di un figlio comporta anche sacrifici. Primo fra tutti: non si dorme più. O si dorme meno, o comunque con interruzioni durante la notte. La riduzione del sonno tocca alle mamme (soprattutto, se allattano) e spesso anche ai papà. L’ingresso in famiglia di un neonato modifica in maniera decisa il riposo notturno, sia nella quantità (si dorme complessivamente di meno) sia nella qualità (sonno più frammentato). Ma non sempre nella stessa maniera. A risentire dell’impatto maggiore sono le mamme, seppure non tutte allo stesso modo.

Il sonno peggiora se si hanno più figli

Oltre che tra i due sessi, l’impatto determinato dall’arrivo di un bambino differisce anche a seconda che una mamma sia alla prima esperienza o ne abbia già altre alle spalle. È questo il dato che emerge da uno studio canadese, pubblicato sul Journal of Sleep Research. I ricercatori della McGill University di Montreal hanno valutato l’andamento del sonno in un gruppo di 111 genitori (54 coppie e tre mamme single) di bambini di 6 mesi. A tutti è stato richiesto di completare un diario del sonno per 14 giorni consecutivi. Obbiettivo: valutare la durata, la continuità e la qualità del sonno. Per quanto riguarda i padri, essere alle prime armi o già genitori navigati non ha costituito un elemento chiave nel determinare differenze significative. Discorso diverso invece per le mamme, con quelle più esperte maggiormente penalizzate durante le ore notturne. Non tanto per la durata complessiva del sonno, quanto per la sua frammentarietà. Una conseguenza per certi versi inevitabile, considerando che anche un altro o altri figli possono richiedere uno o più risvegli notturni per diversi anni.

Nello specifico, i ricercatori hanno registrato alcuni fattori in grado di «minare» il riposo notturno: come l’allattamento al seno (che obbliga sempre la mamma a svegliarsi), il grado di istruzione, la posizione in cui dorme il neonato e gli impegni professionali dei genitori. E non solo, perché “se l’assistenza è unilaterale e non comporta il coinvolgimento dei papà, si rischiano di creare tensioni nel rapporto di coppia”, afferma Helene Pennestri, docente di Psicologia della comunicazione alla McGill University e coordinatrice dello studio. L’aspetto è emerso in maniera significativa nel campione oggetto dello studio, in cui molti papà lavoravano e l’assistenza notturna al nuovo nato era soprattutto di competenza delle mamme.

Quanto osservato riporta l’attenzione sull’opportunità di far dormire o meno i bambini accanto ai propri genitori. La scelta ha molti benefici: promuove il legame tra madre e figlio, aiuta a monitorare la respirazione infantile, può essere utile a intercettare un eventuale disturbo del sonno di un figlio. Ma – potenzialmente – anche alcune conseguenze negative. Si va dall’interferenza con il sonno dei bambini al rischio di limitarne l’autonomia e, a seguire, le abilità di socializzazione. Fino al quasi azzeramento della privacy per i genitori. Gli esperti sono concordi nel consigliare che la pratica del “co-sleeping” – a cui si ricorre con maggiore frequenza negli ultimi anni – non superi comunque i 5-6 anni. Quanto alla transizione, meglio favorire un processo graduale: alternando per esempio i giorni oppure favorendo il passaggio dal “lettone” a un letto postogli accanto, prima del definitivo trasferimento del bambino nella sua cameretta.