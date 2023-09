Se anche voi quest’estate vi siete lamentati per le temperature troppo alte a in…

Se anche voi quest’estate vi siete lamentati per le temperature troppo alte a inizio giugno e troppo basse a metà agosto, e così via in un’oscillazione continua e pericolosa, sappiate che non si tratta di eventi catastrofici e assurdi, ma siamo davanti e causa del cambiamento climatico.

In “Siccità” Giulio Boccaletti, tra i massimi esperti di sicurezza ambientale e risorse naturali, affronta luci e ombre di una questione urgente e attuale troppo spesso negata, facendo chiarezza sui problemi e mostrando patologie, opportunità e complicazioni.