Se ami guardare le stelle, il luogo meno inquinato al mondo è la meta perfetta per fare skywatching.

Le montagne di Jabal Akhdar, situate nel nord dell’Oman, rappresentano una gemma incontaminata della penisola arabica, con temperature fresche e paesaggi unici. Conosciute anche come la “Montagna Verde”, queste montagne raggiungono i 3075 metri s.l.m. e offrono un mix di spazi desertici e terrazzamenti coltivati, oltre ai piccoli villaggi di As Shuraija e Al Ain, a 2800 metri di altitudine. I Monti Hajar, di cui Jabal Akhdar fa parte, offrono spettacolari canyon e antiche storie, oltre a una biodiversità sorprendente.

L’Oman è anche un esempio di islam moderato, con una tradizione ibadita che promuove la fede e la condivisione. Questo ambiente crea un’atmosfera straordinaria per gli esploratori e offre diverse opportunità per allontanarsi dalla frenesia delle città.

Per gli appassionati di astronomia, Jabal Akhdar è un luogo ideale per lo skywatching. Visit Oman offre due tour dedicati alle osservazioni notturne: uno di due ore per ammirare pianeti e galassie, e un altro di otto ore che include un pernottamento in campeggio. Durante il primo tour, i partecipanti possono osservare il cielo in condizioni ideali e imparare storie affascinanti sull’universo, mentre il secondo tour offre un’esperienza immersiva attorno al falò, con cibo e attrezzature per l’osservazione.

In conclusione, Jabal Akhdar è un luogo che combina la bellezza naturale con la ricchezza culturale e spirituale, rendendolo una destinazione imperdibile per chi desidera esplorare un angolo unico dell’Oman.