Se amate l’avventura e esplorare nuovi luoghi, allora dovete assolutamente visitare questo incantevole borgo della Lunigiana.

Mulazzo è un affascinante borgo medievale situato in Toscana, nella storica regione della Lunigiana. La sua storia risale all’epoca preistorica e, durante il periodo romano, divenne un importante centro strategico per il controllo delle rotte commerciali. Con la caduta dell’Impero romano, Mulazzo subì vari dominazioni fino a diventare un luogo rilevante nel Medioevo grazie alla famiglia Malaspina. Dante Alighieri trovò rifugio qui nel 1306, e il suo legame con il borgo è riconosciuto nell’VIII canto del Purgatorio della sua “Divina Commedia”.

Oggi, Mulazzo offre numerose attrazioni storiche e culturali. Una passeggiata nel centro storico permette di scoprire vicoli acciottolati e antiche case in pietra. I ruderi del Castello sono un bel punto panoramico per ammirare il paesaggio circostante e comprendere la storia dei Malaspina. Il borgo ospita anche musei interessanti, come il Museo Dantesco, che illustra la vita di Dante e il suo legame con la Lunigiana, e il Santuario della Madonna del Monte con i suoi affreschi.

Mulazzo è ideale per escursioni nella natura, offrendo un’ambientazione tranquilla e rilassante. Gli eventi enogastronomici che si tengono nel borgo rappresentano un’opportunità per approfondire le tradizioni locali. Raggiungere Mulazzo è semplice: dista circa 7 km dall’uscita di Pontremoli sull’autostrada A15 e le stazioni ferroviarie più vicine sono Villafranca-Bagnone e Pontremoli, da cui il borgo è facilmente accessibile in taxi o bus. Una visita a questo incantevole luogo è assolutamente consigliata per chi desidera scoprire la storia e la cultura della Toscana.