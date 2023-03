Se altri conduttori avessero gestito ‘la nuova linea’ del GF Vip

A grande richiesta torna la mia amatissima (e imitatissima, male) rubrica ‘se lo avessero gestito altri conduttori e conduttrici’. Dopo il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip e l’outing fatto a Massimiliano Morra, ecco come si sarebbero comportati altri conduttori e conduttrici con le nuove linee del GF Vip.

“Se lo avessero gestito altri conduttori”: Ilary, Pierluigi e Barbara.

Ilary Blasi.

“C’ha detto questa qui? Ao Antonè ma che ti seri rincretinita? No scusate volevo dire ‘che ti sei rincogl****a?!’. No oddio. Silvia dì a Pier che devo sempre facce er callo co ste nuove regole. Comunque ragazzi, s’è fatta na certa anche per me, volevo dire ‘accipicchia Antonè hai esagerato!’. Sai che non si possono più dì ste cose. A non è stata la Fiordispini a dì la parolaccia? E chi? Ah quella che vede e fate e gli gnomi? No? Nemmeno lei. No scusate, ho qui gli autori che mi fanno gestacci. Ma chi ca**o è sta.. oddio Silvia amica mia scusati da parte mia con Pier. Ok mi dicono che a dire la parolaccia è stata Gisele. Insomma è tardi fateme andà a casa, Gisel sei squalificata datte na mossa esci dalla casa tanto nemmeno in studio mo te fanno venì. Dai fatte na risata che torni dal riccone americano che te sei sposata”.

Pierluigi Diaco.

“Oh, oh, oh! Oriana non si possono dire assolutamente parolacce. Te lo vieto e io mi scuso con il pubblico. Ora chiedi scusa al pubblico. Le parolacce non si dicono, e soprattutto non si dicono qui da noi al GF Vip. Quindi da domani sei in punizione per una settimana, niente vino e ti faccio assolutamente togliere la coda finta e i tacchi! Noi siamo il servizio pubblico e non si può sentire quello che hai detto. Puoi chiedere ancora scusa. E adesso mi rivolgo al pubblico, ammetto di essere un conservatore, un moralista. Ma consentire al cast di un programma quotidiano di usare un linguaggio non consono significa legittimare tutti a farlo. Non mi interessa quello che fanno altri conduttori. La missione della tv pubblica è alzare il livello del vocabolario. Adesso però momento musicale con Katia Ricciarelli e Orietta che cantano l’Ave Maria”.

Barbara d’Urso.

“Come ho già annunciato oggi a Pomeriggio 5, che conduco con onore da 15 anni, questa è una puntata molto, molto, molto, molto, molto particolare del GF Vip, ma facciamo entrare la busta brutta, brutta, brutta. Ragazzi stasera sono qui in versione Barbie Kaz… em… diciamo Barbie Ramanzina. Purtroppo c’è una busta choc, ma non è gold, è black! Vi avevo avvisati del disappunto dell’editore e io sono un’aziendalista, sono perfettamente d’accordo con lui, avete superato il limite. E vi dico subito che stasera uno di voi sarà squalificato, ma adesso pubblicità, sapete che ne abbiamo tantissima e io sono fiera di averne così tanta, a dopo con la busta choc black, col cuore, a dopo! Rieccoci da voi, ma prima di aprire la busta brutta, brutta, brutta facciamo venire al centro dello studio la nostra bastar… em… deliziosa creaturella con il tablet, Paola Caruso. Grazie, grazissime, grazierrime per averci fatto arrivare al primo posto in tendenza in Italia, nel mondo e nell’universo con gli hashtag GF Vip e BustaChoc, io vi amo lo sapete. Comunque torniamo a noi, purtroppo sono state usate parole non più ammesse nel nostro programma e per questo motivo Antonella sei eliminata! Come non hai detto nulla? Antonella ci sono i filmati della mia redazione di giornalisti che amo, c’è un servizio di Ilaria Dalle Pall… Scatole che in quel momento era apposta dietro agli specchi e ha documentato tutto. No senti non te lo permetto! Chiudere, chiudere, chiudere”.

“Se lo avessero gestito altri conduttori”: Milly, Simona e Mara.

Milly Carlucci.

“Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Grande Fratello con le Stelle. Sapete tutti delle nuove direttive dell’azienda e siamo tutti assolutamente d’accordo con il nostro editore, così da garantire uno spettacolo il quanto più godibile a tutto il nostro amatissimo pubblicooooo, ma adesso facciamo entrare la band! Musica con Paolo Belli! E che entri anche la busta rossa. Da casa state continuando a mettere cuoricini, cuoricini, cuoricini per decretare la vostra stella preferita? Comunque collegatemi con la casa. Ragazzi ci dispiace tanto, purtroppo Edoardo Tavassi deve momentaneamente abbandonare la casa per aver trasgredito il nuovo regolamento. Edoardo tranquillo, che tanto abbiamo il ripescaggio. E adesso la parola alla nostra stella col tablet, Rossella Erra! Rossella cosa dicono i nostri affezionati amici di Twitter? Secondo loro a chi andrà il tesoretto questa sera?”

Simona Ventura.

“Ragazzi io vado dritta al punto, eh vero ecco ecch. Stasera uno di voi sloggia dalla casa e di corsa ecco ecch. Ascoltate ve lo dico subito, non è serata anche per me e quindi non iniziamo con ‘prima potevamo anche tirare giù tutto il paradiso con santi annessi e ora manco accipigna possiamo dire’. Questo è e questo facciamo, a chi tocca nun se ngrugna. Ah, questa nuova linea ti fa schifo Onestini? Ascolta sdi be de le Luca, se non ti va bene quella è la porta, passi lunghi e ben distesi. Comunque avanti, Oriana sei eliminata! No un cavolo, sei squalificata sì! Il programma è una M? Se non ti sta bene te ne torni in Spagna e tanti saluti”.

Mara Venier.