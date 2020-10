A grande richiesta torna la mia amatissima (e imitata, male) rubrica ‘se l’avessero fatto altre conduttrici’. Dopo il coming out di Gabriel Garko, ecco come Barbara d’Urso, Maria De Filippi, Ilary Blasi, Milly Carlucci, Mara Venier e Simona Ventura avrebbero gestito l’outing che Adua Del Vesco ha fatto a Massimiliano Morra.

Barbara d’Urso.

Ma adesso cambiamo argomento e torniamo seri. Ieri a Live Non è la d’Urso – ah, vi ringrazio ancora per i picchi del 97% sul target commerciale, la curva nera volava nel cielo stracciando la concorrenza, nonostante la serata affollatissima – Enrico Lucherini c’ ha rivelato una notizia choc, ma choc, choc, choc, secondo la quale Adua e Massimiliano non sarebbero mai stati insieme. In merito a questo ho due collegamenti, Ilaria Dalle Palle è fuori casa di Adua che sta intervistando i vicini, mentre Cristina Battista è accampata a Zagarolo – o Zagarhollywood come dicono i miei amici di Twitter – fuori dai bungalow dove pare, uso il condizionale, avrebbero dormito Massimiliano Morra e Adua. Ma adesso collegatemi con la casa. Adua? Perché hai detto che Massimiliano è gay? Che poi non ci sarebbe niente di male, anzi, sarebbe pure meglio, io amo i gay, esco solo con gay e infatti non sono fidanzata da mai. Ho capito che chiedi scuse e hai sbagliato, ma vogliamo capire il motivo. Ok, facciamo entrare la macchina della verità dall’Alabama e Giucas Casella per un ipnosi al volo.

Amici di Twitter, Trash Italiano, so che adorerete, momento choc, Giucas sta per ipnotizzare Adua!

Adua, quindi cosa puoi dirci di Massimiliano?



Ilary Blasi.

Ada, arieccoce. Bel casino hai combinato è?! Rosa che? Rosalinda? E chi è? A questa s’era pure inventata er nome? Annamo bene. Senti un po’, ma che je fai a questi maschi? No, perché prima Gabriel Garko, ora anche Massimo… Dai si scherza, (se certo). Ma insomma con questo ci sei stata o no? No, perché noi non abbiamo capito nulla. Ok, nulla questa piagne, chiudetemi il collegamento che c’ho mal di testa. Massimo mi senti? No vabbè ma questo si sta a specchià e non risponde, s’è fatta una certa e avrei anche sonno. Pronto? Massimo? Ok, allora ormai nun c’ho più tempo, andiamo al sodo, sei stratega, sì o no? Ah, mo nun rispondi? Se sei stratega non lo so e a questo punto non ce ne frega nulla, ma di sicuro sei un…

Milly Carlucci

Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a un’altra magica puntata di Grande Fratello delle Stelle. Vi siete ricordati di lasciare tanti cuoricini alle nostre stelle? Mi raccomando, perché quest’anno i social sono molto importanti. Collegatemi con la pista. Adua stai facendo un ottimo percorso, Massimiliano anche te stai andando alla grande e i social si stanno sbizzarrendo, arrivano tanti cuoricini. Ragazzi è successo un tafferuglio, ne hanno parlato in molti, potete darvi un abbraccio in segno di pace? Beneee, che bello. Adesso andiamo avanti e parliamo di cose serie: chi avrà vinto il tesoretto e si sarà guadagnato così l’immunità?

Simona Ventura

Ma buonasera a tuttiiiiiiiiiii questa sera fuoco e fiamme nella casa e vi avviso che non ce ne sarà per nessuno, perché esondo come un fiume che esonda. Avete visto cosa è successo ieri in altre trasmissioni, abbiamo scoperto che quei due avevano una storia farlocca e allora collegatemi con la casa. Adua, il tuo vero nome qual è? Possiamo dirlo, che è un nome molto divertente. Adua, ma anche Rosalinda Cannavò. Senti, ma quindi adesso dillo a tutti chiaro che erano tutte grandi boiate, eh vero, ecco cch. E perché hai detto che Massimiliano è gay? No, è no, no Adua, no, adesso però non piangi perché l’hai detto e a noi sul Due piace la verità!

Ascolta, fammi capire, io sono scorretta e quindi tutta Italia è scorretta? No, perché tutti la pensiamo così, sapessi quello che scrivono su Twitter. Perché sei salva? Adua, ti hanno votato le spagnole, quindi se continui te ne vai in Spagna!

Maria De Filippi

Facciamo entrare Tina, Gianni e Tinì. Ieri sera in un altro programma ci sono stati risvolti particolari su Adua e Massimiliano, quindi facciamo partire un rvm. Collegatemi con la casa, grazie. Adua, Massimiliano, premetto che se siete ancora là dentro è solo per il rispetto che ho della mia redazione, ma siamo venuti a conoscenza di alcuni retroscena sulla vostra presunta storia. Prima di tutto, Adua perché hai detto che Massimiliano è gay? Ah non l’hai detto? Ah sì? Raffaella me la mandi in onda la clip, perché ognuno deve essere responsabile di quello che dice e di quello che fa. Tu Massimiliano non hai nulla da dire? Dici che in qualche modo siete comunque stati insieme? Allora mi dai il permesso di mandare Gianni in redazione a prendere il tuo cellulare per controllare i messaggi tra te e Adua? No? Ok, per quanto mi riguarda potete lasciare lo studio la casa.



Mara Venier

Adua amore della zia non piangere tanto esce Franceska. Ah, non potevo dirlo ancora? Scusate. No, Adua era uno scherzo! Senti amore della zia, ma quindi adesso posso chiamarti Rosalinda? Ma perché c’avete preso tutti per il cu*o? No amore non piangere, dai stemperiamo, Stefanooo fai partire una canzone su…