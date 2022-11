Se a casa tua succede questo, significa che il gatto comanda

Micio è padrone assoluto della nostra casa? Se succede questo significa che è il gatto che comanda: i comportamenti rivelatori.

Talvolta amiamo così tanto i nostri animali domestici da farli diventare davvero padroni assoluti e incontrastati delle nostre vite e della nostra casa. E’ ovvio che ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma quali sono i comportamenti di Micio che dimostrano che il gatto comanda a casa? Tutto quello che dovrebbe farci suonare in testa questo campanello d’allarme.

Gatto dominante? Le caratteristiche che lo confermano

Non sarà simpatico a tutti, specialmente agli altri animali, però un gatto dominante lo si riconosce dagli atteggiamenti. Il più delle volte si tratta di gatti maschi e non castrati, che noi abbiamo ‘educato’ lasciandogli fare quello che voleva, senza limitare i suoi comportamenti.

Un gatto prepotente solitamente graffia, soffia e può arrivare anche a mordere quando gli si nega qualcosa che vuole o semplicemente per incutere timore ai suoi simili e agli umani, proprio per far capire loro che è lui a comandare in casa.

Il gatto comanda a casa? Se succede questo, sì

Ma come facciamo a capire che il gatto comanda a casa? In realtà dipende molto da quanto noi assecondiamo i suoi atteggiamenti e quanto gli stessi siano diventati la sua routine. In pratica il gatto comanda a casa se:

non gli diciamo mai di no,

accorriamo ad ogni suo miagolio,

accontentiamo ogni sua richiesta di cibo,

lo lasciamo salire sul tavolo mentre mangiamo,

gli consentiamo di prendersi gran parte dello spazio a letto.

Se noi stessi non riusciamo mai a fargli capire cosa ‘può e non può fare’, è assolutamente normale che per Micio tutto questo diventi normale perché accettato dal padrone.

Il gatto comanda a casa: come fargli cambiare atteggiamento

Educare un gatto non potrà che fargli bene e migliorerà le sue relazioni non solo con i suoi simili ma anche con gli altri umani. Bisogna armarsi di pazienza, fermezza e coerenza, poiché Micio non dovrà notare comportamenti diversi da parte dello stesso padrone o di altri membri della famiglia.

Ripetere un ‘No’ fermo e deciso prima nel momento stesso in cui sta per compiere il movimento ‘scorretto’, lo aiuterà a capire che quello non dovrà né potrà farlo. Non dimentichiamoci che per insegnargli a non graffiare mobilio e tessuti, a non salire sui tavoli, a fargli usare la lettiera, non serve solo essere severi ma anche premiarlo quando se lo merita.

Ogni micio ha il suo carattere, quindi impariamo anche a capire come non entrare in conflitto con lui, in modo che non si ponga a dispetto, ma a rispettare i suoi tempi e i suoi modi: solo così arriveremo a fargli capire come dovrà comportarsi, senza costringerlo a fare ciò che non vuole.