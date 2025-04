Scuse Rifiutate: La Lettera degli Argentino ai Genitori di Sara Campanella

Una lettera di scuse dei genitori di Stefano Argentino, accusato dell’omicidio di Sara Campanella, è stata inviata alla famiglia della giovane uccisa a Messina, ma è stata rifiutata. I genitori di Stefano, Antonio e Daniela, scrivono di non avere parole adeguate e si limitano a chiedere scusa, esprimendo il loro profondo senso di dolore all’altra famiglia. Tuttavia, i genitori di Sara hanno declinato la lettura della lettera, affermando: “Non vogliamo parole. Non ora”, sottolineando che le scuse non possono separarsi dalla gravità della situazione.

La risposta ferma dei genitori di Sara, affidata alla loro avvocata Concetta La Torre, riflette la loro percezione della lettera come un gesto tardivo e distante, che non si collega al senso di giustizia e dignità che stanno cercando di mantenere mentre soffrono per la perdita della figlia. Le scuse, per loro, sono apparse come un “atto dovuto” piuttosto che un’espressione autentica di pentimento.

A complicare ulteriormente la situazione, emergono elementi dall’inchiesta, come la possibilità che la madre di Stefano stesse cercando di aiutarlo a fuggire, il che rende la lettera ancor meno credibile. Questo sospetto ha creato un ulteriore divario tra le due famiglie, spezzando ogni possibilità di dialogo. Nel frattempo, Stefano Argentino ha ammesso le sue responsabilità, ma resta in una condizione di fragilità, secondo quanto riportato dal suo legale.