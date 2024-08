Scuse di Carini per Khelif e altri attacchi della prossima avversaria: “Uomo!”

Angela Carini ha finalmente fatto le sue scuse a Imane Khelif e si è detta pronta adabbracciarla dopo la figuraccia fatta sul ring, quando si è rifiutata di salutarla. Se la Carini ha capito di aver sbagliato c’è invece chi ha iniziato a fare di peggio anche prima dell’incontro. Luca Hamori dopo aver pubblicato delle Instagram stories contro Imane, adesso le ha anche dato dell’uomo: “Domani devo combattere contro un uomo. È stato dimostrato che Imane Khelif è un uomo. Nel 2023 è stata squalificata. Ma non ho paura di lui, sarebbe una vittoria più grande se dovessi vincere io“.

Ovviamente preghiamo santa Cher che a trionfare sia Imane e che la Khelif dopo l’incontro faccia scattare una bella denuncia per questa tizia.



This is contrary to the Athletes’ Declaration of rights and responsibilities for athletes within the Olympic Movement. #Olympics … pic.twitter.com/WOYSmZS4b3

Hi @iocmedia @Olympics Hungarian boxer Luca Hamori posted numerous hateful messages on her Instagram about her upcoming opponent Imane Khelif.

“Tutto il mondo della boxe non voleva che salissi su quel ring. Ma io, invece, volevo esserci. Ho combattuto come potevo ma a anche i guerrieri alle volte devono arrendersi. Mi sono sentita vicina alla mia avversaria, siamo delle persone, mi sono immedesimata in lei. Noi siamo due atlete. Stiamo vivendo un sogno, siamo all’Olimpiade, l’apice per noi. Onore anche a lei, io non ho mai giudicato, non sono qui per giudicare nessuno, per me lei era la mia avversaria. Se non l’ho salutata e perché non mi sono mai arresa sul ring, combatto da quando avevo 12 anni, e quando mi sono arresa l’ho fatto perché mi sentivo di fare così.

Io non sono nessuno per dare un giudizio, ho fatto il mio dovere da pugile e ho combattuto. Per la mia avversaria provo rispetto assoluto, mi spiace per queste polemiche. Questi commenti hanno fatto male a me e lei, non siamo dei robot, siamo degli essere umani. Lei avrà sempre il mio rispetto”.

Non è stato un gesto voluto, anzi faccio le mie scuse a lei e a tutti. Ero arrabbiata perché la mia Olimpiade era già andata in fumo, non ho nulla contro Khelif e anzi se mi dovesse capitare di incontrarla ancora l’abbraccerei. Non era giusto che il mio sogno finisse così presto, mi sono preparata duramente tre anni e ci tenevo ad arrivare fino in fondo. Devo chiedere scusa a papà lassù, non era questo il modo in cui avrei voluto onorarlo. Sono demoralizzata, ma come mi ha insegnato lui, non si deve mai smettere di combattere. E il ring è la mia vita”.