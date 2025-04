Scuse a Sinner? Macché, le risposte di Pellegrini agli attacchi sui social

Le affermazioni di Federica Pellegrini sul caso doping di Jannik Sinner hanno suscitato polemiche. Nell’intervista a La Repubblica, Pellegrini ha espresso dubbi sulla gestione del caso Clostebol del tennista, affermando che la sua situazione è stata trattata diversamente rispetto a molti altri casi di doping. I sostenitori di Sinner hanno reagito pesantemente sui social media, chiedendo scuse a Pellegrini, che ha risposto di non aver offeso nessuno e di non aver sbagliato. Ha direttamente affrontato le critiche, chiedendo cosa avesse detto contro Sinner.

Pellegrini ha dichiarato di non aver mai accusato Sinner di “somministrazione” di sostanze dopanti e che se lo avesse pensato non avrebbe avuto problemi a dirlo. Ha riconosciuto l’assenza di responsabilità diretta del tennista, affermando di non considerarlo colpevole di doping. Ha aggiunto che la questione è complessa e meriterebbe un dibattito approfondito, suggerendo che c’è stata una mancanza nei protocolli che ha portato alla situazione attuale.

L’ex nuotatrice ha anche parlato della pressione che gli atleti affrontano, evidenziando l’obbligo di fornire un’ora di disponibilità quotidiana per i controlli antidoping, anche durante le vacanze. Pellegrini ha concluso l’intervista ribadendo la sua opinione, nonostante le critiche ricevute, definendo il comportamento nei suoi confronti come aggressivo e repressivo. Ha affermato di non avere altro da aggiungere sul tema.