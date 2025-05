“Scusate, non sto bene” Il famoso programma salta all’improvviso, la nota conduttrice non sta bene. Le sue condizioni

Bianca Berlinguer non è stata presente nella puntata di È sempre Cartabianca a causa di problemi di salute, rassicurando i telespettatori che non si tratta di nulla di grave. Il 6 maggio, l’assenza della conduttrice ha destato preoccupazione tra il pubblico di Rete 4, poiché la trasmissione programmata è stata annullata, suscitando immediato interesse per le ragioni di tale imprevisto.

In un’intervista con AdnKronos, Berlinguer ha chiarito che, sebbene il motivo fosse legato a un problema di salute, non era nulla di serio. Ha confermato che non sarebbe stata in grado di condurre la puntata, nella quale si sarebbe dovuto discutere dell’imminente Conclave per l’elezione del nuovo papa e della situazione in Ucraina.

Bianca ha detto: “Il programma salta perché non sto bene, ma non è nulla di grave.” Pur senza entrare nei dettagli del suo malessere, ha voluto tranquillizzare i telespettatori, promettendo un imminente ritorno. La sua comunicazione ha avuto un effetto calmante su un pubblico preoccupato.

In risposta alla situazione, Rete 4 ha sostituito la puntata di È sempre Cartabianca con la trasmissione di un film, scegliendo “Il miglio verde”, un’opera del 1999 con Tom Hanks e Michael Clarke Duncan, per offrire un’alternativa ai telespettatori.

L’assenza di Berlinguer ha sollevato un dibattito sui social media riguardo alla conduttrice e al suo programma. Resta da vedere come evolverà la situazione e quando Bianca Berlinguer tornerà a occupare il suo posto di fronte alle telecamere.