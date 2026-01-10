Scuole nel freddo in Italia

Mille studenti del liceo Fanti di Carpi sono rimasti a casa a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Anche la maggior parte degli studenti dell’istituto Calvi di Finale Emilia hanno scioperato per dire ‘no’ al freddo a scuola. La polemica sulla situazione in cui si sono trovati alcuni istituti superiori della provincia negli ultimi giorni non si placa, con problemi riscontrati a Carpi, Finale Emilia, Vignola e Mirandola.

I sindacati criticano la situazione, sottolineando che il malfunzionamento delle caldaie impedisce il normale svolgimento delle lezioni e danneggia la continuità formativa. La Flc Cgil Modena afferma che è necessario intervenire sugli impianti vecchi e procedere a controlli prima della ripartenza delle lezioni. Anche Dario Catapano, segretario UIL Scuola Modena, esprime preoccupazione per i disservizi legati ai guasti agli impianti di riscaldamento.

Un genitore di Finale Emilia lamenta che i problemi legati al freddo si verificano puntualmente al rientro dalle vacanze e chiede se non si sarebbero potuti usare meglio i finanziamenti per risolvere il problema. I genitori e gli studenti sono preoccupati per la qualità della vita scolastica e chiedono interventi risolutivi rapidi e un programma strutturato di manutenzione e prevenzione.