8.2 C
Roma
sabato – 10 Gennaio 2026
Viaggi

Scuole nel freddo in Italia

Da stranotizie
Scuole nel freddo in Italia

Mille studenti del liceo Fanti di Carpi sono rimasti a casa a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Anche la maggior parte degli studenti dell’istituto Calvi di Finale Emilia hanno scioperato per dire ‘no’ al freddo a scuola. La polemica sulla situazione in cui si sono trovati alcuni istituti superiori della provincia negli ultimi giorni non si placa, con problemi riscontrati a Carpi, Finale Emilia, Vignola e Mirandola.

I sindacati criticano la situazione, sottolineando che il malfunzionamento delle caldaie impedisce il normale svolgimento delle lezioni e danneggia la continuità formativa. La Flc Cgil Modena afferma che è necessario intervenire sugli impianti vecchi e procedere a controlli prima della ripartenza delle lezioni. Anche Dario Catapano, segretario UIL Scuola Modena, esprime preoccupazione per i disservizi legati ai guasti agli impianti di riscaldamento.

Un genitore di Finale Emilia lamenta che i problemi legati al freddo si verificano puntualmente al rientro dalle vacanze e chiede se non si sarebbero potuti usare meglio i finanziamenti per risolvere il problema. I genitori e gli studenti sono preoccupati per la qualità della vita scolastica e chiedono interventi risolutivi rapidi e un programma strutturato di manutenzione e prevenzione.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Capotreno ucciso, Jelenic tace
Articolo successivo
Animali domestici in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.