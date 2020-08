“E’ consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti”. E’ quanto emerge dalle Linee guida per il trasporto scolastico diffuse dal Mit per quanto riguarda le deroghe al distanziamento di un metro. Tra gli altri casi: “In caso sia possibile l’allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento faccia a faccia; nel caso di alunni che vivono nella medesima unità abitativa”. Resta in ogni caso l’obbligo delle mascherine durante il viaggio.

