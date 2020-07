Il pm di Milano Luca Poniz ha chiesto di condannare a 24 anni di carcere Ousseynou Sy, il 47enne che il 20 marzo 2019 ha dirottato e incendiato un pullman con a bordo 50 ragazzi, due insegnanti e una bidella, che si sono salvati, a San Donato Milanese. La richiesta al termine della requisitoria sulla base della riqualificazione dei reati. L’imputato, presente nell’aula bunker, ha ascoltato la richiesta dando le spalle al magistrato e ai giudici della Corte. In aula è presente anche il responsabile dell’antiterrorismo milanese Alberto Nobili.

Secondo il magistrato dal sequestro di persona semplice (art. 605 del codice penale) il reato va riqualificato in sequestro di persona con finalità di eversione o terrorismo (art. 289 bis). Mentre nel primo reato la pena prevista è da 6 mesi a 8 anni (escluse le aggravanti), con la nuova imputazione la pena sarebbe da 25 a 30 anni, perchè il reato rientra nel reato di attentato ad organi costituzionali. Nella sua requisitoria il pm sostiene che non è necessario che le vittime siano organi dello Stato o politici, ma basta che ad essere sequestrato sia un semplice cittadino per riqualificare il reato in modo più grave. Restano gli altri reati minori come strage incendio e lesioni.

Rimangono le altre due accuse, strage e incendio. Sy ha chiesto di rendere spontanee dichiarazioni durante una delle prossime udienze, prima che il collegio si ritiri in camera di consiglio; ma – in base a quanto dichiarato dai suoi avvocati – non lo farà durante l’udienza di oggi. In base al calendario disposto, la sentenza potrebbe arrivare il 15 luglio.

