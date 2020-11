Fino a quando le scuole superiori saranno in didattica a distanza? L’ipotesi che riaprano i battenti per lezioni in presenza già a dicembre è tramontata? “Io non credo che alla fine ci saranno delle riaperture prima di Natale. Questo è un elemento non positivo, è negativo, nel senso che il Paese non è in grado di reggere. Penso però che la scuola aperta ‘spot’ non serve a nessuno, serve solo a fare arrivare delle vampate di ripresa dei contagi” da Covid-19. “La scuola va aperta, messa in sicurezza e lasciata aperta”. Ne è convinta la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, intervenuta ai microfoni di ‘Radio24’.

Fonte