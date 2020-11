Riapertura scuole, si fa strada l’ipotesi di una riapertura a gennaio. “Io penso si aprirà nei primi” giorni del nuovo anno, dice il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini, intervistato dal Tg3 regionale, “perché la quasi totalità delle regioni preferisce così”. “La cosa che mi interessa non è qualche settimana in più o in meno: a me interessa che al più presto i nostri ragazzi tornino a scuola, che sia al 50% o all’80%”. “Alle superiori, perché di questo si tratta in Emilia-Romagna – prosegue Bonaccini -, rischiamo di non renderci conto del danno che i ragazzi subiscono a stare per troppi mesi a casa. E’ giusto fare le lezioni a distanza per proteggere la salute ma se queste proseguono troppo a lungo noi rischiamo di avere un danno sull’apprendimento. E poi la scuola è anche socialità”.

