Roberto Burioni. virologo del San Raffaele, non si occupa solo di pandemia. Nel fine settimana, aiutando sua figlia a fare i compiti, ha scoperto sul sussidiario di quinta elementare che l’Italia è entrata in guerra nel 1942 anziché nel 1940. Ha diffuso su Twitter la pagina incriminata, commentando: “Poi ci lamentiamo se i giovani non sanno la storia”.

Poi ci lamentiamo se i giovani non sanno la storia (dal libro di quinta elementare di mia figlia, che data l’entrata in guerra dell’Italia nel 1942). pic.twitter.com/HTeU0B6JTC — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 10, 2021

Non è la prima volta che quel sussidiario – “Studio così” della Cetem – fa lamentare i genitori. Poche righe prima infatti si parla di Benito Mussolini, “che realizzò molte importanti opere pubbliche, come la lotta all’analfabetismo, la bonifica delle paludi e la fondazione di alcune città”.