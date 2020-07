“Il personale scolastico sarà sottoposto ad indagine sierologica“. Lo ha evidenziato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella comunicazione in Aula al Senato, illustrando i provvedimenti adottati finora e il nuovo Dpcm per il contenimento di Covid-19. “Il commissario Arcuri ha già bandito la gara per i kit – ha precisato il ministro – Poi è allo studio un modello di test molecolari a campione per monitorare la popolazione scolastica durante il corso dell’anno. La chiave del nostro lavoro è ristabilire un contatto più stretto tra scuola e dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territoriale”. La riapertura delle scuole “riguarderà circa 10 milioni di italiani”, ha sottolineato Speranza.

Fonte