Scuola, stadi, sanità: sono i tre argomenti, tutti interconnessi con la Fase 3 legata al coronavirus, che saranno affrontati – fra gli altri temi – in sede di Conferenza delle Regioni, Conferenza Unificata e Conferenza Stato-Regioni, in videoconferenza dal palazzo della Stamperia a Roma, sede del dicastero per gli Affari regionali. Per la sanità, in particolare, torna quello della nomina pro tempore del presidente dell’Agenas, rinviata lo scorso 14 settembre. All’esame la proposta del ministro della Salute, Roberto Speranza, di far ricoprire l’incarico pro tempore al presidente delle Regioni Stefano Bonaccini.

Fonte