”Siamo in ritardo su tutto nella scuola, anche sui test”. Lo sottolinea all’Adnkronos, la Segretaria nazionale della Flc Cgil, Francesca Ruocco. ”L’avvio dell’anno scolastico è necessario in presenza e sicurezza -aggiunge Ruocco – perché bisogna garantire il diritto all’istruzione ma anche il diritto alla salute per tutti, studenti e insegnanti. I ritardi accumulati sono molti, a cominciare dalle necessità delle risorse per l’edilizia scolastica, all’organico aggiuntivo e all’individuazione di nuovi spazi, ai turni e agli arredi, alle mascherine di protezione e l’igenizzazione”.

Fonte