Orari differenziati per l’ingresso nelle scuole di Roma, ok alle lezioni ridotte a 50 minuti, ipotesi tamponi ai prof senza prescrizione, proroga delle due fasce di orario dei negozi oltre all’arrivo di una task force anti assembramenti per i trasporti nella Capitale. È quanto stabilito questa mattina, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti della prefettura di Roma, nel corso del tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, nell’ambito delle attività per il rientro a scuola. I dettagli verrano definiti in un documento che sarà messo a punto a breve dal questore di Roma.

